Otevřete šampaňské! Mapy.cz konečně míří na Apple Watch

Jestli je minimálně mezi českými majiteli Apple Watch nějaké aplikace pro tyto hodinky již řadu let doslova vymodlená, pak jsou to Mapy.cz. Tato mapová aplikace z dílny českého internetového giganta Seznam.cz se totiž řadí s ohledem na svou spolehlivost, přesnost a jednoduchost v používání mezi naprostou špičku v navigování minimálně na našem území. O to víc leckoho zamrzelo, že Seznam dlouhodobě opomíjel watchOS verzi, která by přitom přišla vzhledem ke stále se zvětšujícím displejům Apple Watch rozhodně vhod. Nyní je ale už jasné, že se blýská na lepší časy.

Příchod aplikace Mapy.cz na Apple Watch „nenápadně“ naznačili samotní její vývojáři v jednom z vláken na X. To se týkalo konkrétně plánovaného zavedení Premium verze této aplikace, která odemkne nové funkce a zároveň zpřístupní neomezené stahování offline map, zatímco základní verze o tuto možnost přijde. A jak se zdá, právě na Premium předplatné bude navázána i aplikace pro Apple Watch. Vývojáři aplikace Mapy.cz totiž svým screenshotem z Apple Watch odpovídali na tweet jednoho z uživatelů, že kdyby Premium verze nabízela právě i watchOS aplikaci, neměl by s jejím placením problém. Zdá se tedy, že minimálně platící uživatelé si tuto možnost konečně užijí.

V současnosti sice Mapy.cz na Apple Watch fungují, ale to jen v rámci živých aktivit, které jsou zrcadleny z iPhonu. Na displeji vašich Apple Watch tedy nyní vidíte maximálně tak instrukce, jakým směrem pokračovat a potažmo kdy jej změnit, ale při snaze maximalizovat dané okno s instrukcemi vám hodinky aplikaci nespustí, nýbrž vás přesměrují do iPhonu. Sluší se nicméně dodat, že ani Google Maps nejsou na Apple Watch příliš použitelné, jelikož jsou omezené taktéž jen na zobrazování informací a nikoliv zobrazení mapy jako takové. Naopak Apple Maps jsou vytvořeny tak, aby na displeji Apple Watch zobrazily kompletní mapu, ve které se dá zoomovat pomocí digitální korunky a která tedy umožňuje solidní orientaci v terénu i díky zobrazení vaší polohy. Snad tedy Mapy.cz půjdou stejnou cestou jako Apple. A co je ještě důležitější – snad dorazí co nejdříve, tedy ideálně při spuštění Premium verze aplikace.