Šestnáctkové zklamání? Zájem o iPhone 16 Pro Max je vysoký, se zbytek už je to horší

O tom, jak úspěšný je daný model telefonu, může vypovídat celá řada nejrůznějších faktorů. Jedním z nich je i dostupnost konkrétního modelu. Zjednodušeně by se dalo říci, že čím větší zájem o daný telefon je, tím hůře se dá sehnat a tím déle musíte čekat na jeho dodání. Jak si v tomto směru pár týdnů po uvedení na trh vedou letošní modely jablečných smartphonů?

Dostupnost řady iPhone 16 se pět týdnů po uvedení na trh postupně zlepšuje, přičemž pomalejší než očekávaná změna u iPhonu 16 Pro Max naznačuje, že po prémiové variantě je větší poptávka. V pátém týdnu sledování dostupnosti produktů byly podle společnosti J.P. Morgan ve všech sledovaných regionech zaznamenány menší změny oproti čtvrtému týdnu:

Dostupnost iPhonu 16 se ze 4 dnů posunula na 3 dny

Dostupnost iPhonu 16 Plus se ze 6 dnů posunula na 3 dny

Dostupnost iPhonu 16 Pto se z 22 dnů zkrátila na 21 dní

Dostupnost iPhonu 16 Pro Max zůstává i nadále na 29 dnech

Společnost J.P. Morgan uvádí, že setrvání iPhonu 16 Pro Max na 29 dnech ukazuje na oživení dynamiky poptávky po modelech iPhone 16 Pro. Zmírnění u modelu Pro Max je totiž oproti předchozím letům mnohem nižší, než je pro tento model typické. Analytici se nyní domnívají, že známky počáteční slabosti modelu byly „zkratkovité“. V případě loňských modelů se přibližně ve stejnou dobu před rokem jednalo o čekací lhůtu v délce 3 dní v případě základního modelu, 15 dní v případě „plusového“ modelu, 22 dní u Pro modelu a 33 dní v případě varianty Pro Max. Konkrétně ve Spojených státech činily termíny dodání pro iPhone 16 a Plus čtyři dny, zatímco ve čtvrtém týdnu se jednalo o čtyři a sedm dní. Dodací lhůty pro modely Pro a Pro Max v délce 21 a 28 dnů se nezměnily. Sledování vyzvednutí v prodejnách ukázalo, že většina variant většiny modelů byla k dispozici, zatímco iPhone 16 Pro Max bylo mnohem obtížnější získat. V Číně se dodací lhůty zkrátily plošně, u iPhonu 16 a Plus se z 5 dnů u každého z nich ve čtvrtém týdnu snížily na jeden den u každého z nich v pátém týdnu. Model Pro se posunul z 23 dnů na 20, zatímco model Pro Max z 30 dnů na 26 dnů. Dostupnost v obchodech v Číně byla zhruba stejná jako ve Spojených státech.

Evropská dostupnost zaznamenala u iPhonu 16 a 16 Plus pokles ze 4 dnů a 7 dnů v Německu ve čtvrtém týdnu na tři dny u každého z nich. Ve Velké Británii byla dvojice dříve sledována po pěti dnech, ale model Plus se posunul na 4 dny, zatímco základní model zůstal na pěti dnech. U modelů Pro a Pro Max došlo k nárůstu z 21 dní a 29 dní sledovaných ve čtvrtém týdnu v Německu na 22 dní, resp. 31 dní. Ve Velké Británii zůstala doba dodání u modelů Pro 22 dní a Pro Max 29 dní ze 4. týdne zachována i v 5. týdnu. Většinu variant iPhonu 16 můžete v Německu získat v obchodě. Ve Velké Británii však bylo možné některé verze iPhonu 16 a iPhonu 16 Plus získat v obchodě, ale modely Pro a Pro Max nebyly k vyzvednutí.

