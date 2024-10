Recenze iPhone 16 Pro Max: Novinek není tolik, ale stojí za to 

Jako každé září i letos Apple představil novou čtveřici iPhonů. Z nich samozřejmě ční iPhone 16 Pro Max nad všechny ostatní. To nejen velikostí ale i cenou. Svou výbavu ale srovnal s menším modelem, což mu může trochu uškodit.

Větší jak loni, rukopis je ale stejný

Designově se iPhone 16 Pro Max drží toho, co Apple představil loni s iPhony 15 Pro. Titan samozřejmě zůstává, stejně jako rovné strany a jejich mírné zaoblením na hranách. Máme tu jednu novou barvu, kterou je pouštní titan. Ten nahradil ten modrý, ale ať už se na ni budete dívat z jakéhokoli úhlu, je to prostě zlatá. Na líbivosti jí to ale nijak neubírá.

Přední sklo je pořád Ceramic Shield, u kterého Apple uvádí, že je „nejnovější generace“ a má být o něco odolnější. Je to věc, kterou ale nechcete zkoušet. Zadní strana je z matného texturovaného skla, což jsme tu měli už loni. S ohledem na odolnost se nic nezměnilo a ničemu to nevadí, protože je zde přítomen velkorysý standard Applu, tedy IP68, kdy zařízení vydrží po 30 minut v hloubce 6 m.

Je to největší iPhone

Velikost zařízení je obvykle závislá na velikosti jeho displeje a tloušťce rámečků. Z 6,7“ úhlopříčky, která byla v iPhonech s přídomkem Pro Max obsažena od generace iPhonu 12 Pro Max, máme nově 6,9“. Apple nepatří mezi ty společnosti, které na velikost displeje tlačí, a tak je překvapením, že zde předbíhá třeba i takový Samsung.

Stále jde o Super Retina XDR displej s technologií ProMotion, díky čemuž je zde i Always On. Ono se zde ve finále nic nezměnilo, jen ta velikost narostla, a Apple tedy u něho nově zmiňuje možnost svítit jedním nitem. Maximální jas se však nikam neposunul, takže jde pořád o 2000 nitech. Ty uměl i iPhone 15 Pro Max, a po celý rok jeho používání s ním nebyl problém, takže cokoli víc se jeví jako zbytečnost. Škoda je spíš ta, že Apple nepoužil nějaké antireflexní sklo, protože odlesky zde jsou pořád a nyní ještě na větší ploše.

Protože se zvětšil displej, zvýšilo se i rozlišení. To je nyní 2868 × 1320 pořád při 460 pixelech na palec. Displej se tedy úhlopříčně zvětšil o 5 mm a jde říci, že to při běžném používání nijak nepostřehnete. Může za to fakt, že zobrazuje pořád stejné množství informací, ty jsou jen větší. Větší je ale samozřejmě i tělo, a to navzdory zmenšeným rámečkům. iPhone 16 Pro Max tak má na výšku 163 mm, 77,6 mm na šířku a 8,23 mm na tloušťku. Je to tak nejvyšší iPhone, který kdy Apple vytvořil, protože je o 2,2 mm vyšší jak iPhony 12 Pro Max a 13 Pro Max.

Vadí vám to? Máme zde přece alternativu v podobě iPhonu 16 Pro, který má rozměry o poznání kompaktnější. Nehodí se to tedy příliš kritizovat. Chcete-li prostě větší displej, musíte počítat s větším zařízením. Oproti loňské generaci však samotná váha narostla jen o 6 g, nejtěžší iPhone to tedy rozhodně není. Tím byl ještě ocelový iPhone 14 Pro Max, který měl neskutečně vysokých 240 g.

Ještě k rámečkům se hodí dodat, že poměr obrazovky k tělu je zde 91,4 %. iPhone 15 Pro Max měl tento poměr 89,8 %, iPhone 14 Pro Max 88,3 %. Samsung Galaxy S24 Ultra v tomto zásadně zaostává, protože jeho poměr obrazovky k tělu jen 88,5 %. Oproti tomu to jde ale ještě lépe, protože Galaxy S24+ má tento poměr 91,6%.

Výkon k nezastavení

Čip A18 Pro je to nejvýkonnější, co v mobilních telefonech máme. Jeho potenciál nyní dost možná nevyužijete ani při hraní náročných her, na limity se dost možná dostaneme až v budoucnu. V porovnání s loňskou generací je zde všechno rychlejší, ale pozorovatelné je to možná těžko. Vše se načítají o chlup rychleji, stejně tak rychleji pořídíte ProRAW fotografii, uložíte 4K video, nebo jej v nějaké aplikaci exportujete. Stejné je o i u editace, ať už čehokoli.

Protože Apple přepracoval odvod tepla od baterie, je to znát na menším zahřívání. Pořád tady je a pořád tady bude, je to nicméně zase o kousek lepší, zejména v náročných hrách, CarPlay, nabíjení, bezdrátovém nabíjení. Při dosavadním používání jsem se však nesetkal s tím, abych nemohl zařízení používat, protože by bylo tak rozpálené. Je však pravda, že to se mi nestalo za celý rok ani u iPhonu 15 Pro Max, který byl za to po začátku jeho prodeje řádně hejtován. Zařízení tak bez problémů obstálo i ve stahování zálohy z cloudu.

8GB RAM tu už máme od loňského roku, kdy je tato hodnota nově podmíněna podporou pro Apple Intelligence. I proto mají stejnou hodnotu také základní iPhony 16. Jak ale víme, nás může AI Applu zatím nechat poměrně chladnými, a to nejen z důvodu regulace od EU, tak absencí češtiny.

iPhone 16 Pro pořád začíná na 128GB paměti. iPhone 16 Pro Max ale startuje stejně jako loni iPhone 15 Pro Max na 256 GB, přičemž další stupně jsou dva: 512 GB a 1 TB. 2TB úložiště jsme se nedočkali, ale komu to reálně vadí, když i filmaři musí nahrávat na externí disk, protože to integrovaná paměť svými rychlostmi nezvládá? Ani se navíc nechceme domýšlet té šílené ceny, kolik by takový iPhone stál.

Fotografická špička

V žebříčku DXOMark obsadil iPhone 16 Pro Max sdílenou 4. pozici. A není to špatný výsledek. iPhony jej pravidelně nevyhrávají, ale pravidelně se umisťují na předních jeho příčkách. Navíc je třeba zmínit, že hodnocení fotografie je z jisté míry i subjektivní. Profesionál totiž využije profesionálních formátů, aby je mohl pak editovat dle své libosti, a to bez ztráty dat. Běžný uživatel bude chtít záznam pořizovat do běžného formátu, a to naopak tak, aby se se záznamem už následně nemusel nic dělat.

Někdo chce realistické fotografie, někdo je chce barevnější, aby vypadaly hned líbivěji. Druhou skupinu ale Apple potěšil novými fotografickými styly. Ty jsou zde důležité především pro tvůrce obsahu. Každá fotka pořízená se stejným stylem totiž bude vypadat velice podobně. Využít můžete ty přednastavené, stejně tak si můžete jejich hodnoty sami určit. Stránka na Instagramu či jiné sociální síti pak bude vypadat příjemně konzistentně. Práce se styly je jednoduchá a integrovaná i do Ovládání fotoaparátu.

Specifikace vysoké úrovně

Hlavní fotoaparát a teleobjektiv se nám nikam neposunuly, a nemám s tím problém. Hlavní se nově jmenuje Fusion a je stále excelentní za jakýchkoli podmínek. 5x tetraprisma jsem se za ten rok ještě nenabažil. Pokud s ním tedy nefotíte v noci, kde má značné rezervy. 48MPx ultraširokoúhlý objektiv ale zklamává. Ve výsledku totiž příliš nepoznáte rozdíl mezi starším 12MPx. Nemáte zde ani možnost fotit 24MPx fotky a rozhraní vás neinformuje o možnosti focení 48MPx makro fotek. Třeba se to ale s nějakou aktualizací změní (doufám v to).

Protože videa natáčím jen minimálně, tak 4K video při 120 snímcích za sekundu příliš neocením. Je ale pravda, že je to hodně efektní, jen musíte myslet na to mít ideální obsah, jinak to bude jedna dlouhá zpomalená nuda. Audio Mix má pak skvělou ideu a může být pro všechny tvůrce videa neskutečným přínosem.

iPhone 16 Pro Max fotoaparáty

Fusion : 48 MPx, clona ƒ/1,78

Ultraširokoúhlý : 48 MPx, clona ƒ/2,2

Teleobjektiv : 12 MPx, clona ƒ/2,8, 5x zoom

Přední : 12 MPx, clona ƒ/1,9

Ovládáním fotoaparátu je kontroverzní, ale baví

Nové tlačítko Ovládání fotoaparátu od uživatelů nejčastěji schytává kritiku. Obecně se ti shodují na několika nedostatcích. Jde o to, že je příliš vysoko od spodní strany telefonu, je příliš tuhé, v posuvnících nemá odkrokované možnosti přiblížení a nefunguje k uzamčení scény (zatím, toto přijde s iOS 18.2). A všechno je pravda. Jenže je to jen jeden pohled.

Applu nelze upřít ta snaha o to, přinést něco jiného a nového. Nikdo jiný to navíc v takové podobě nemá. Je to poměrně příjemný odkaz k dobám minulým a skutečně to dokáže zaujmout. Společnost jím ukázala, že se nebojí experimentovat, a co jistě překvapilo, že se nebála dát tlačítko i do základní řady, což původně s tlačítkem Akce neudělala.

Navíc je to ten nejrychlejší přístup k fotoaparátu. Jen zmáčknete (jednou nebo dvakrát podle nastavení – což doporučuji kvůli náhodným stiskům) a spustíte aplikaci Fotoaparátu. Dalším zmáčknutím pořídíte fotku. Když tlačítko podržíte, nahráváte video. Ušetříte tím zkratku na zamčené ploše, platí to i pro tlačítko Akce, pokud pod ním náhodou aktivaci Fotoaparátu už máte.

Co se mi velice líbí, je, že tlačítko nabízí možnost volby Stylu, ve kterém se mezi nimi můžete přepínat, ale nabízí i rychlý přístup k tónu, což je v mém případě o něco důležitější. Ať totiž máte vybraný styl jakýkoli, tón dá výsledku jinou a zajímavou dynamiku. K ničemu jinému ale tlačítko zatím nepoužívám, tedy až na samotné focení.

Ovládání fotoaparátu má také různé možnosti nastavení. Můžete mu klidně přiřadit i jen prosté spuštění Instagramu, aplikací Halide, Moment nebo třeba Lupy, pokud vám k focení nevyhovuje. Právě to s definovováním jeho citlivost a přístupu vývojářů u dává do budoucna velký potenciál.

Mohlo to být lepší? Zcela určitě. Je to něco úplně zbytečného? To si nemyslím. Jeho používání baví. Neurychluje práci, dělá ji ale jinou a zajímavější. Jsem také zvědavý, co se s ním dokáže v budoucnu vymyslet.

Je třeba chtít víc?

Apple udává, že výdrž baterie zvládne na 33 hodin přehrávání videa, 29 hodin jeho streamování a až 105 hodin přehrávání zvuku. Mezi iPhony je to ten, který vydrží nejvíce a nejdéle, a to nekompromisně. GSMArena udává, že jeho baterie má kapacitu 4685 mAh, kdy měl předchůdce tu o velikosti 4441 mAh. K tomu zde máme ještě efektivnější čip. Pokud tedy chcete iPhone s největší a nejdelší výdrží, víte, po jakém modelu sáhnout.

Navýšení kapacity baterie ale znamená, že se na 50 % jejího nabití nedostanete za 30 minut, jako tomu bylo dosud, ale až za 35 minut (s 20W adaptérem). To asi přežijeme. Rozhodně ale potěší bezdrátové nabíjení, protože to MagSafe konečně už zvládne 25 W (při použití 30W adaptéru). U USB-C se nám však nezměnilo zhola nic, takže je tady pořád přítomna podpora pro USB 3 (až 10 Gb/s). Co se však týká Wi-Fi, máme tu už standard Wi-Fi 7.

Pokud držíte v ruce iPhone 15 Pro Max, těch důvodů pro upgrade moc nemáte. iPhone 16 Pro Max je ideální spíš pro ty, kteří přecházejí na nové iPhony jednou za dva roky. Všechny novinky sice do jisté míry oceníte, žít bez nich však dokážete. Když si ale sečtete i ty, které přišly s iPhonem 15 Pro Max, je to už pořádně dlouhý seznam, který nejde ignorovat.

Je zjevné, že po stránce hardwaru se kupředu suneme jen po malých krůčcích. Proto je tu AI, na které sází mnoho ostatních výrobců a Apple nevyjímaje, i když je jeho pojetí zrovna pro nás poněkud nešťastné. Nicméně Apple pořád tlačí na výkon a za dva roky přinesl hned dva nové ovládací prvky. Potěšující i fakt, že nám zůstala stejná cena. Ta startuje na 35 990 Kč.

