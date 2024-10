Recenze iPhone 16 Plus: Tak trochu zbytečný model

Po testech nových iPhonů 16, 16 Pro, Apple Watch či AirPods 4 nesmí na našem magazínu chybět ani recenze iPhone 16 Plus, tedy další nedávno představené novinky. Je sice pravda, že ta se od základního iPhonu 16 z hlediska technických specifikací prakticky neliší, o to zajímavější však ve výsledku může její recenze pro leckoho z vás být. To proto, že cena základního iPhonu 16 Plus začíná na 26 990 Kč, zatímco cena iPhonu 16 Pro startuje na 29 990 Kč. Vyplatí se tedy tyto 3000 Kč ušetřit, nebo je lepší raději trochu „přitlačit na pilu“ a dopřát si model z řady Pro? Právě na to se vám pokusím v následujících řádcích odpovědět.

Tato recenze bude nicméně trochu jiná než recenze iPhone 16, kterou jste si mohli na našem magazínu přečíst před pár dny. Protože se jedná v podstatě o dva stejné telefony, je podle mě docela zbytečné se zde znovu rozepisovat o designu, displeji, výkonu a tak podobně. Okrajově je zde sice samozřejmě zmíním, pro detailnější hodnocení ale určitě zamiřte do recenze iPhone 16, kde se vše dozvíte podrobněji. Já se v následujících řádcích zaměřím primárně na věci, kterými se model 16 Plus liší jak od základního iPhonu 16, tak o modelu 16 Pro.

Na displej tentokrát řada Plus „neutáhne“

Tou hlavní odlišností „Pluska“ od základního iPhonu 16 je samozřejmě úhlopříčka displeje. iPhone 16 Plus totiž nabízí 6,7“ OLED panel s obnovovací frekvencí 60Hz a rozlišením 2796 x 1290 px při 460 ppi. Menší iPhone vám přitom nabídne „jen“ 2556 x 1179 px taktéž při 460 ppi. Hodně fádně řečeno, model Plus vám nabídne o 593 316 pixelů větší zobrazovací plochu. To je sice docela slušný rozdíl, je tu však jeden docela zásadní háček, kterým je letošní rozměrový nárůst menšího iPhonu 16 Pro. Ten totiž z 6,1“ povyskočil na 6,3“ a od iPhonu 16 Plus jej tak rázem dělí jen 0,4“ na úhlopříčce. Při jeho rozlišení 2622 x 1206 px při 460 ppi se tedy bavíme o rozdílu 444 708 pixelů na zobrazovací ploše. V řeči procent je to pak rozdíl 12,3 %. Je to hodně?

Za mě osobně tedy ne. Když totiž chytím do ruky iPhone 16 Pro a iPhone 16 Plus a spouštím si na nich stejné aplikace, prostor navíc prakticky nepocítím. Dřív byl rozdíl mezi menším a větším modelem znát třeba při psaní na klávesnici, kdy u většího byly jednotlivé klávesy logicky výrazně větší a tudíž se do nich prstem trefovalo lépe. Nebo když si člověk otevřel nějakou webovou stránku s textem, viděl na ní více textu bez nutnosti swajpnutí. Po letošním nárůstu iPhonu 16 Pro na 6,3“ se ale v tomto směru síly s modelem Plus takřka srovnávají a určitě bych tedy neřekl, že je větší displej argument, který by měl člověka přesvědčit o koupi Plus modelu namísto 16 Pro.

Co se pak týče technických specifikací displeje jako takového, ty jsou veskrze velmi dobré až na jednu pro mě docela zásadní věc, kterou je obnovovací frekvence displeje. Ano, chápu, že pro majitel starších či základních iPhonů se 60Hz není tato obnovovací frekvence žádná urážka, ale jakmile si člověk jednou přičuchne ke 120Hz, rozdíl mezi nimi a 60Hz více či méně vidí a zpravidla právě 120Hz pak už vyžaduje. Dost možná se v komentářích pod tímto textem opět dočtu, že zrovna vy rozdíl mezi 60Hz a 120Hz nevidíte nebo že se z vašeho pohledu jedná o naprosto zbytečné vylepšení. Váš názor vám samozřejmě neberu, ale myslím si, že úplně šťastný není minimálně v tomto případě, kdy byste ním obhajovali absenci této vlastnosti u telefonu za takřka 27 tisíc korun. Přitom nesrovnatelně levnější androidí telefony nabízí 120Hz displeje jako naprostý standard.

Apple navíc nepoužívá fixních 120Hz, ale variabilní obnovovací frekvenci, která se upravuje na základě toho, co zrovna s displejem děláte, respektive co na něm běží. Absence ProMotion displeje u iPhonů 16 (Plus) je tedy negativem i kvůli tomu, že jim proto chybí i funkce Always-on zobrazující neustále čas a pár dalších informací na uzamčeném displeji. I zde samozřejmě beru, že ne každému tato funkce chybí a zde upřímně i daleko víc dokážu tento pohled přijmout. Myslím si ale, že vždy je v tomto směru lepší, aby telefon danou funkci nabízel a vy si ji mohli dle libosti vypnout, než aby ji nenabízel a vám chyběla. Protože pořád se tu bavíme o telefonu za 26 990 Kč v základu, což prostě není málo peněz. Vždyť když jsem recenzoval iPhone SE 3 naceněný v základu na 12 990 Kč, ani mě požadování něčeho podobného nenapadlo.

Foťák zde baví víc než na iPhonu 16, ale …

Abych však jen nekritizoval, je tu jedna věc, u které mě větší displej iPhonu 16 Plus docela bavil, avšak jedním dechem musím dodat, že jen v porovnání s 6,1“ iPhonem 16 a nikoliv 6,3“ iPhonem 16 Pro. Větší zobrazovací plocha je totiž moc fajn u focení, kdy vidíte vše, co máte v hledáčku, o poznání lépe a myslím si tedy, že jste schopni si s výsledným záběrem nakonec i podstatně lépe vyhrát. 0,6“ navíc je v tomto případě opravdu znát a v člověku skoro až vyvolá tato plocha navíc pocit, že to s focením myslí opravdu vážně. Pokud tedy z nějakého důvodu mermomoci nechcete iPhone 16 Pro, pak na focení je za mě osobně díky většímu displeji model 16 Plus lepší právě skrz lepší kontrolu nad hledáčkem.

Na druhou stranu je tu ale potřeba dodat jednu zásadní věc. Telefon je docela velký (160,9 x 77,8 x 7,8 mm při 199 gramech) a kvůli tomu má žhavou novinku ve formě tlačítka Ovládání fotoaparátu umístěnou ještě hůř než tomu je na menších modelech. Tlačítko je totiž umístěno pocitově ještě výš na boku telefonu a tudíž k němu má člověk (opět pocitově s přihlédnutím na to, že držíte v ruce poměrně velký telefon) poměrně špatný přístup. Respektive, dá se na něj dostat, ale v žádném případě se zde nedá mluvit o simulaci klasické spouště z fotoaparátu, kterou valná většina z nás od tohoto prvku očekávala.

Jestli u menších iPhonů toto tlačítko ovládám sporadicky alespoň pro zoomování a změny objektivů, zde musím upřímně říci, že ani dva týdny testování mě nenaučily tlačítko jakkoliv využívat. Dostat k němu prst jde totiž na můj vkus ještě hůř než tomu je v případě menších modelů a tedy pokud chce člověk fotit s nějakým pro něj příjemným úchopem, tlačítko Ovládání fotoaparátu je mu zapovězeno. A to i přesto, že je jeho citlivost či celkově funkčnost na velmi dobré úrovni. Apple jej ale holt umístil špatně a myslím si, že tím mu jeho osud dost zpečetil.

Pokud vás pak zajímá hodnocení fotoaparátu jako takového, opět vás odkážu do recenze iPhonu 16, kde jsem se mu věnoval podrobněji. iPhony 16 a 16 Plus mají totiž shodné fotosoustavy a tudíž nemá moc smysl ji zde opět opisovat stejnými slovy. V krátkosti tedy jen řeknu, že širokoúhlý objektiv je schopen opravdu kouzlit a nebojím se říci, že snese přímé srovnání i s objektivem iPhonu 16 Pro. Fotky z něj jsou velmi pěkné, realistické, plné detailů i barev. Zároveň ale nejsou uměle přibarvené či jinak „zdeformované“ pomocí umělé inteligence a dalších algoritmů pro automatickou úpravu fotek. Co se pak týče ultraširokoúhlého objektivu, ten stále potřebuje k dobrému výkonu co možná nejvíce světla, jelikož v opačném případě se dostaví šum do fotek a celkově špatná viditelnost objektů na nich kvůli mizerné kvalitě.

Možná nejzábavnějším upgradem foťáku iPhonů 16 (Plus) je pak nasazení makro režimu, díky kterému si tak můžete konečně fotit z bezprostřední blízkosti květiny, hmyz či cokoliv jiného a rozkrýt si tak detaily, které pouhým okem nevidíte.

Do ruky padne pořád docela dobře

Když už jsem nakousl výše rozměry i hmotnost telefonu, určitě se sluší zhodnotit to, jak se drží v ruce. Pokud ale čekáte, že zde budu opět jen kritizovat, pletete se. Ačkoliv se 6,7“ iPhone 16 Plus určitě nedá označit za kompaktní telefon, stále se jedná o rozměr, který se dá s trochou cviku (a většíma rukama) ovládat jednou rukou, byť samozřejmě ne tak pohodlně jako tomu je u 6,1“ iPhonu 16. Je zde ale docela škoda, že se Apple nerozhodl po vzoru řady Pro k redukci tloušťky rámečků a telefon tím trochu nezmenšil. Jednak by šel lépe do ruky a jednak by vypadal i celkově moderněji a lépe. Jasně, širších rámečků si všimnete vlastně jen ve chvíli, kdy je porovnáte s iPhonem 16 Pro, takže vás většinu času tížit nebudou, určité zmenšení velikosti by zde ale od věci nebylo.

Co je pak poměrně zajímavé, je to, že 6,7“ iPhone 16 Plus váží 199 gramů, což je stejně jako 6,3“ iPhone 16 Pro. Pokud vám tedy jde o hmotnost, v obou případech dostanete do ruky docela slušnou cihlu, byť v případě 16 Plus se tato hmotnost díky o něco většímu tělu rozkládá pocitově lépe. 170gramový iPhone 16 pak vedle těchto telefonů působí doslova jako pírko. Necelých 30 gramů je zde prostě znát.

Baterie mohla být lepší

Ačkoliv v předešlých letech zářily iPhony řady Plus ve výdrži baterie, letos tomu tak bohužel není. Tedy, ne, že by výdrž iPhonu 16 Plus byla špatná, ale jeho papírových 27 hodin přehrávání videa je „jen“ rovno výdrži iPhonu 16 Pro. Svému menšímu bratříčkovi pak tento model utíká o solidních 5 hodin, což už člověk určitě pocítí. Jen pro představu, loni byl iPhone 15 Plus oproti iPhonu 15 Pro ve stejné metrice papírově lepší o 3 hodiny a o rok dříve taktéž o 3 hodiny. V obou případech se tedy dalo lepší výdrží rozhodně argumentovat a je pro mě proto docela překvapivé, že se Apple letos nerozhodl vytasit z rukávu stejné eso. Vždyť iPhony řady Plus byly prakticky vždy ve své historii prezentovány jako modely s vynikající výdrží baterie, která tak měla být i jejich největším lákadlem. Letos ale na tuto věc Apple bůhvíproč rezignoval.

Papírové údaje jsou samozřejmě jedna věc a realita věc druhá a mnohdy výrazně jiná. Zde ale musím říci, že jsou si iPhony 16 Pro a 16 Plus vskutku velmi podobné, neřkuli stejné. Oba telefony jsem používal v předešlých dvou týdnech na střídačku ob den coby hlavní (tedy pracovní a zároveň osobní) a v obou případech jsem se na konci dne dostával na zbývající výdrž okolo 20 %. Upřímně, v případě modelu 16 Plus jsem čekal víc. Jeho rozměry ho totiž k super výdrži baterie přímo předurčují a tak mi nedává smysl, že alespoň zde Apple nezabojoval a nepokusil se z něj udělat ultimátní dělo, které dokáže právě touto metrikou zaujmout.

Resumé – Labutí píseň zní letos naplno

iPhony řady Plus měly být před lety podle analytiků velkým hitem, jejich následné prodeje však ukázaly, že jsou na tom ještě hůře než modely mini. Poté, co jsem si letošní řadu „Pluska“ mohl naplno vyzkoušet, se však sám sebe ptám, zda vůbec šlo Applu letos o to, aby prodeje této modelové řady zlepšil. Model 16 Plus toho totiž nepřináší prakticky nic zajímavého a když přihlédneme ke zvětšení iPhonu Pro z 6,1“ na 6,3“, skoro se mi až chce říci, že jej Apple letos představil naprosto zbytečně. Protože příplatek 3000 Kč za model Pro je za mě naprostá povinnost, jelikož za něj dostanete nesrovnatelně lepší telefon s takřka stejně velkým displejem, objektivem navíc či vyšším výkonem.

Je to opravdu škoda. iPhone 16 Plus je designově opravdu krásný telefon, který dokáže udělat v ruce spoustu radosti a který ve výsledku i skvěle funguje a je celkově opravdu příjemný na používání. Apple jej ale asi už dávno hodil přes palubu a rozhodl se, že mu proti iPhonu 16 Pro nedá šanci vlastně jakýmkoliv upgradem, který by stál za to a který by šlo brát jako to, proč dává větší smysl koupit Plus a nikoliv Pro. Ano, 3000 Kč nejsou úplně málo peněz a já nechci v žádném případě ani tak vyznít. To, co za ně dostanete, když se rozhodnete koupit iPhone 16 Pro za 29 990 Kč a nikoliv iPhone 16 Plus za 26 990 Kč, mi však přijde prostě super.

Asi poprvé ve své redaktorské kariéře tedy musím říci, že koupě iPhonu 16 Plus nedává smysl snad naprosto pro nikoho a namísto toho raději sáhněte buď po levnějším iPhonu 16, nebo po dražším iPhonu 16 Pro. V prvním případě si zvyknete na menší displej a ušetříte vcelku dost peněz, ve druhém případě pak přihodíte 3000 Kč a dostanete podstatně, ale opravdu podstatně lepší telefon. A já si jdu dát na iPhone 16 Plus smutečního panáka, protože je mi naprosto jasné, že je to naposledy, co nová generace řady Plus vyšla. Přesně takové jsou totiž již pěkně dlouho prognózy analytiků a přesně tomu odpovídá i to, jak iPhone 16 Plus vypadá v portfoliu Applu.

