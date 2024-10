iPhony 17 Pro dostanou příští rok jednu z nejzajímavějších vychytávek letošních iPhonů 16

Mysleli jste si, že se nižší řada iPhonů musí vždy „učit“ od té vyšší? Chyba lávky! Spolehlivý analytik Majin Bu totiž od svých zdrojů zjistil, že tomu minimálně v příštím roce bude přesně naopak. Apple se totiž chystá u řady 17 Pro nasadit nový typ připevnění baterií v těle telefonů, který v současnosti nabízí právě jen základní iPhony 16 (Plus).

Řeč je konkrétně o speciálním lepidle, které lze „deaktivovat“ pomocí nízkonapěťového elektrického proudu z 9V baterie, USB-C nabíječky či jiného zdroje energie. Toto lepidlo funguje konkrétně tak, že jakmile jím proud „projede“, prakticky okamžitě přestane baterii v těle telefonu držet a tu je tak rázem možné jednoduše vytáhnout. Doposud přitom Apple používal k ukotvení baterií v těle iPhonů speciální lepící proužky, které bylo relativně pracné vytáhnout. Řada 16 Pro je pak má i letos, což servisní techniky určitě nepotěší.

Nyní jsou baterie jednoduše uchyceny jen v iPhonech 16 iPhone 16 Plus LsA 1 iPhone 16 Plus LsA 2 iPhone 16 Plus LsA 3 iPhone 16 Plus LsA 4 iPhone 16 Plus LsA 5 iPhone 16 Plus LsA 6 iPhone 16 Plus LsA 7 iPhone 16 Plus LsA 8 iPhone 16 Plus LsA 9 iPhone 16 Plus LsA 10 iPhone 16 Plus LsA 11 iPhone 16 Plus LsA 12 iPhone 16 Plus LsA 13 iPhone 16 Plus LsA 14 iPhone 16 Plus LsA 15 iPhone 16 Plus LsA 16 Vstoupit do galerie

Ve snaze zjednodušit a celkově i zlepšit opravitelnost iPhonů má však Apple v plánu v příštím roce právě nový typ ukotvení baterií v těle iPhonů nasadit po letošním testu i do řady Pro. Výměna baterie tak bude u iPhonů 17 Pro stejně jednoduchá jako u základních iPhonů 17, potažmo letošních iPhonů 16. Ze strany Applu se tedy jedná o skvělý krok, který rozhodně potěší a nepřekvapilo by, kdyby i opravy mírně zlevnil, jelikož by měly trvat kratší dobu.