Apple má další průšvih se softwarem! Po iPadech a HomePodech zamrzají i Apple Watch

Applu se na poli softwarů v poslední době příliš nedaří. Poté, co musel krátce po vydání stáhnout iPadOS 18 pro iPady Pro M4, jelikož se po jeho instalaci zasekávaly, a nedávno pak musel k tomu stejnému přistoupit i u bety HomePod OS 18.1, stáhl dnes v noci i v úterý vydanou 3. vývojářskou betu watchOS 11. Důvod? Nepřekvapivě stejný jako ten předchozí.

Sociální sítě i diskuzní fóra začaly po vydání 3. vývojářské bety watchOS 11 zaplavovat nářky jablíčkářů na to, že se jim hodinky při instalaci zasekly, popřípadě že jim začaly po dokončení instalace fungovat velmi špatně. Například se na nich neaktualizuje čas na cifernících, nepřichází upozornění a ani se nedají spustit aplikace. Zkrátka a dobře, hodinky jsou po instalaci takřka nepoužitelné a jediné, co u nich pomůže, je downgrade watchOS na předešlou verzi, což však zvládnou jen servisy. Pokud jste tedy i vy nadšenými beta testery, ale ještě jste si nestihli watchOS 11 beta 3 nainstalovat, buďte rádi. Dost možná jste se totiž ušetřili nemalým problémům. A my ostatní buďme rádi za to, že se tyto problémy projevily už v betě a Apple nevydal s podobnou chybou finální verzi.