iMacům M1 začínají odcházet displeje, takto se u nich problémy projevují

Zdá se, že výroba minimálně některých 24“ iMaců s čipy M1 se Apple tak úplně nepovedla. Na sociálních sítích i diskuzních fórech totiž začínají v posledních týdnech a měsících přibývat příspěvky nešťastných jablíčkářů o tom, že jim displeje těchto strojů postupně odchází. A přestože nelze v tuto chvíli říci, o jak velké množství iMaců se jedná, vyloženě zanedbatelný počet to asi úplně nebude.

Problémy iMaců M1 se projevují ve valné většině případů náhlým zobrazováním vodorovných čar přes obrazovku s tím, že jejich objevení není závislé například na verzi softwaru či činnosti, kterou uživatel na počítači zrovna dělá. Navíc se zdá, že problém nelze jakkoliv softwarově vyřešit, protože nepomáhá přeinstalování, restart počítače ani nic podobného. Ve výsledku tak jde velmi pravděpodobně o hardwarový problém, který měl Apple u některých postižených majitelů těchto iMaců řešit výměnou kus za kus a to dokonce i po uplynutí záruky. Ne všichni však měli takové štěstí.

Poměrně zajímavé je pak to, že se čáry začaly u valné většiny uživatelů objevovat zhruba po 18 až 24 měsících od zakoupení iMacu, takže se zdá, že vznikají v důsledku určitého opotřebení blíže nespecifikovaného komponentu. Ten by nicméně mohl být umístěn někde v pravé horní části zařízení, jelikož někteří uživatelé hlásí, že poté, co se začnou čáry objevovat, začne pravý horní roh zařízení výrazně hřát. Zda problém Apple vyřeší svolávací akcí či na něj naopak nebude reagovat je nicméně zatím nejasné, jelikož z jeho strany zatím žádný impulz naznačující řešení nevzešel. Nechme se tedy překvapit.