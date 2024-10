Bloomberg: iPhone SE 4 dorazí na začátku příštího roku i s novým iPadem Air

Zdá se, že představení nového iPhonu SE 4 na začátku příštího roku je již prakticky hotovou věcí. Na tomto termínu se totiž shodují prakticky všechny důvěryhodné zdroje, přičemž dnes v noci potvrdil tento termín i zřejmě nejpřesnější zdroj informací ze světa Applu současnosti. Řeč je konkrétně o agentuře Bloomberg a jejím reportérovi Marku Gurmanovi.

Gurmanovy zdroje ve výsledku neprozradily nic, co by o iPhonu SE 4 neuniklo již v minulosti. Počítá se tedy například s výměnou Touch ID za Face ID či nasazením čipu A17 či 18 s 8GB RAM paměti kvůli podpoře Apple Intelligence. Kromě iPhonu SE 4 má pak Apple ve stejném termínu světu odhalit i aktualizovaný iPad Air, který má však přinést „jen“ pár vnitřních upgradů. Dorazit k němu má ale i aktualizovaná klávesnice Magic Keyboard, díky které by se tak tento model mohl ještě více přiblížit klasickému notebooku. Zda vedle těchto zařízení dorazí třeba ještě MacBooky Air M4 či jiné Apple produkty, aby tak počet novinek vydal na klasickou Keynote, nicméně zatím nevíme.