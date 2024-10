iPhone SE 4 dorazí už příští rok! Těchto 10 základních věcí od něj očekáváme

iPhony 16 (Pro) jsou již pár týdnů oficiálně odhaleny a to znamená jediné – fanouškovský svět Applu se začíná dívat směrem k představení dalších chystaných Apple produktů v čele s iPhony SE 4. Ty má kalifornský gigant světu podle valné většiny prognóz ukázat na začátku příštího roku a jak se zdá, tentokrát půjde o podstatně zajímavější telefony než tomu bylo v případě předešlých dvou generací SE. Co vše by měly přinést? Přesně na tuto otázku se vám pokusíme v krátkosti odpovědět.

10 základních věcí, které by měl přinést iPhone SE 4

USB-C port nahrazující dosavadní Lightning

Akční tlačítko převzaté z iPhonů 15 Pro a 16

5G a WiFi modem z dílny Applu

48MPx zadní fotoaparát

8GB of RAM a čip A18 kvůli podpoře Apple Intelligence

OLED displej s úhlopříčkou 6,1″ a Dynamic Islandem

Face ID namísto Touch ID

Design ve stylu iPhonů 14 či 15

Cenu kolem 14 490 Kč

Podporu MagSafe 2 pro 25W bezdrátové nabíjení