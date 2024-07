iPhone SE 4 dorazí příští rok a tyto specifikace a cenu přinese!

Zatímco třetí generace iPhonu SE příliš velké ovace nesklidila, ta čtvrtá by mohla být solidním hitem. Usuzovat tak lze minimálně z úniků informací, které se v posledních dnech opět solidně kupí a které iPhone SE 4 vykreslují jako opravdu zajímavý telefon s potenciálem prodejně zabodovat. S dalšími informacemi o tomto modelu přišel před pár hodinami i spolehlivý leaker Ice Universe, jehož zdroje opět potvrdily, že se s uvolněním SE 4 počítá na jaře příštího roku s následujícími novinkami.

Displej: 6,06″OLED displej s výřezem a 60Hz obnovovací frekvencí

Čip: A18

RAM: 6GB či 8GB

Zadní fotoaparát: Jednoobjektivový s rozlišením 48MPx

Hliníkový rámeček

Face ID

Port USB-C

$499 až $549

Co se pak týče designu, jak můžete vidět na renderech, ten by měl vycházet z iPhonů 15 či 16 – tedy se počítá například s mírně zaoblenými hranami a tak podobně. Velmi pravděpodobné je i to, že Apple nasadí u SE 4 matné sklo na záda, aby jeho design sjednotil s nejnovějšími modelovými řadami svých telefonů.