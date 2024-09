Recenze MagSafe nabíječky 3v1 Cubenest E311: Jedinečný design za super cenu

Českou značku Cubenest nemusíme už ani představovat, jelikož jejich příslušenství je na trhu velmi dobře známé. Momentálně se k nám do redakce na testování dostala nejnovější MagSafe nabíječka z kategorie 3v1 ve tvaru kostky. Mezi hlavní její předností je odnímatelný puk na nabíjení pro Apple Watch, což zároveň otevírá dveře všem fanouškům jiných chytrých hodinek, ale více si rozebereme v recenzi.

Vzhled a balení

Jak již název napovídá jedná se o další nabíječku 3v1, díky které můžete nabíjet 3 zařízení zároveň. Nabíječka ve složeném stavu připomíná kostku, což u Cubenest rozhodně není náhoda. Tato volba designu je záměrným propojením jejich dvou klíčových produktových řad: příslušenství pro Apple zařízení a ikonických PowerCube, které jsou nyní rovněž vyráběny pod značkou Cubenest. V balení kromě nabíječky E311 naleznete také USB-C na USB-C kabel s délkou 1 metr.

Funkce

Jak jsem již zmínil, tato nabíjecí kostka je skládací a poskytuje celkem tři nabíjecí plochy. Horní část je vyklápěcí a určená pro iPhone 12 a novější s MagSafe, nasouvací část na boku je určena pro Apple Watch a třetí plocha slouží k nabíjení bezdrátových sluchátek AirPods. Zůstaňme ještě chvíli u modulu pro Apple Watch. Tento samostatný prvek je magneticky připevněn na spodní straně kostky a pro nabíjení hodinek jej stačí zasunout do bočního USB-C portu. Ale to není vše – modul si můžete vzít s sebou kamkoli a nabíjet v jakémkoli dalším USB-C portu, například ve vašem MacBooku nebo iPhonu, díky funkci Reverse Charging, která je dostupná od iPhonu 15.

Další vychytávkou je, že kromě hodinek lze tímto modulem pro Apple Watch nabíjet i AirPody s MagSafe pouzdrem. Takže je můžete nabíjet nejen na plošce jim primárně určené, která se nachází pod vyklápěcí plochou pro iPhone, ale hravě je zvládne i modul pro Apple Watch zapojený třeba do vašeho iPhonu. Tahle šikovná vychytávka mě jakožto milovníka hudby už párkrát zachránila a věřím, že zachrání i někoho, kdo se sluchátky v uších třeba celý den potřebuje vyřizovat pracovní záležitosti.

Ve svém okolí mám spoustu lidí, kteří sice používají produkty Apple, ale na zápěstí jim září chytré hodinky jiných značek, jako jsou Samsung, Garmin, Xiaomi, Huawei či nějaké další. V Cubenest na to mysleli a umožnili připojení vaší nabíječky s USB-C konektorem na boční stranu zařízení, takže můžete bez problémů nabíjet. I když to není nejestetičtější řešení, ale účel světí prostředky. Podle mého názoru je to i tak skvělé řešení, protože jsem zatím narazil jen na velmi málo takových nabíječek.

Zařízení navíc automaticky dokáže vypnout nabíjení nejen telefonu, ale i sluchátek po jejich plném nabití. Není to jediná věc, kterou je schopné zařízení ohlídat samo, Cubenest přichází s přívětivým funkčním prvkem vhodným pro uživatele, kteří třeba jako já mají nabíječku na nočním stolku u postele a světlo je během spánku jejich úhlavní nepřítel. Mluvím o užitečné funkci malého led světýlka, které po zhruba pěti sekundách, co svá zařízení k nabíječce připojíte zhasíná a nesvítí tak v úplné tmě do očí.

Parametry

Tento krásný minimalistický elegantní produkt má ve složeném stavu rozměry 60 x 68 x 66 milimetrů. Samotný vyjímatelný modul na Apple Watch má rozměry 54 x 38 x 11 milimetrů.

Jak jsem již zmiňoval, kostka je kompatibilní se všemi zařízeními podporující technologii bezdrátového nabíjení. Je plastová a váží 245 g.

Závěr

Pokud hledáte nabíječku, která vám dokáže nabít tři zařízení zároveň, je minimalistická, elegantní a zároveň maximálně funkční, jste tu správně. Cena kostky E311 je krásných 1299 Kč což je vzhledem k její multifunkčnosti a efektivnímu využití více než přívětivá cena.

Nabíječku lze zakoupit zde