Podívejte se, jak by na iPhonu 2G vypadal foťák z iPhonu 16 Pro a naopak

Je tomu skoro až k nevíře, ale první iPhone byl světu představen před dlouhými 17 lety, konkrétně pak 9. ledna 2007. Za tuto dlouhou dobu se u něj logicky změnilo takřka vše, přičemž jednou z nejzásadnějších transformací prošla jeho fotosoustava. Zatímco první iPhone měl totiž na svých zádech jen maličký objektiv bez blesku s rozlišením 2MPx, nyní naleznete u iPhonů 16 Pro trojitý fotoaparát skládající se ze dvou 48MPx a jednoho 12MPx objektivu. Přemýšleli jste však někdy nad tím, jak by to asi vypadalo, kdyby Apple dokázal už v roce 2007 nasadit u iPhonu 2G fotosoustavu současnosti, či naopak jak by to vypadalo, kdyby se Apple držel až doposud foťák s rozměry toho z iPhonu 2G? Pokud ne, na prvním snímku v galerii níže se můžete přesně na tuto vizi podívat. Je na něm porovnán konkrétně iPhone 2G s iPhonem 16 Pro.

