Kde rostou houby 2024: Mapa růstu hub a kdy je sbírat?

Spousta z nás jistě již od dětství slýchá, že počasí, kdy se střídají teplé dny s deštivými, je ideálním pro růst hub. Houbaření patří mezi tradiční záliby celé řady Čechů, kteří převážně o víkendu vyráží do lesů ve snaze najít ty nejlepší hřiby a další houby. Čím se řídit, když hledáte ta nejlepší místa pro sběr hub?

Počasí má na růst hub významný vliv. Klíčové jsou v tomto případě vydatné, vytrvalé deště, následované teplým počasím – nesmí se ale jednat o tropy. V rozmezí zhruba deseti dnů po zmíněných typech dešťů, následovaných teplým počasím, by měl růst hub vrcholit, a právě v takovou chvíli je ten nejlepší čas vyrazit. Právě v tyto dny by se z růstu hub měli těšit lidé na některých místech republiky – vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Ten také v těchto dnech vypracoval mapu, ve které můžete snadno zjistit, kde je v současné chvíli u nás největší pravděpodobnost růstu hub.

Web Českého hydrometeorologického ústavu je skvělým zdrojem všech možných druhů map, které souvisí s počasím – najdete zde například mapy s biometeorologickou předpovědí na dva dny dopředu, mapu výskytu a aktivity klíšťat, nebo třeba takzvaný pylový semafor, který ocení zejména alergici.

Mapu s pravděpodobností růstu hub najdete zde.