Legenda Applu Jony Ive stojící za prvním iPhonem pracuje na možná další technologické revoluci

Jméno Jony Ive zdá snad každý fanoušek Applu. Jedná se totiž dnes již bývalého šéfdesignéra Applu, který za mnoho let působení v Applu pod Stevem Jobsem a následně Timem Cookem přivedl na svět nespočet produktů v čele s prvními iPhony, AirPods či Apple Watch. A ačkoliv už Ive v Applu nepracuje, podle dostupných informací s ním i nadále poměrně intenzivně spolupracuje skrze vlastní firmu LoveFrom. Jak se ale nyní ukázalo, Apple nemusí být jeho nejzajímavějším klientem.

Již dlouhé měsíce se v kuloárech šušká o tom, že společnost OpenAI stojící například za ChatGPT pracuje na svém prvním hardwarovém produktu, který by měl těžit právě z umělé inteligence, ve které je OpenAI naprosto špičková. Ačkoliv se v tuto chvíli zatím neví, o co přesně by se mělo jednat, Jony Ive nyní konečně potvrdil dřívější spekulace ohledně toho, že se na pracích na daném zařízení taktéž podílí. A co víc, sám Ive jej spolu se společností Emerson Collective založenou vdovou po Stevu Jobsovi Lauren Powell Jobs financuje.

V tuto chvíli by měl být sice projekt na úplném začátku, nicméně vzhledem k tomu, že jej financují lidé s historickými vazbami na Apple a dokonce na něm pracují i další bývalí designéři Applu v čele s Tang Tan či Evans Hankey, mnoho technologických novinářů se začíná domnívat, že se možná pod křídly OpenAI začíná rýsovat další technologická revoluce, která by mohla být klidně i srovnatelné se stvořením iPhonů. Zda se tak stane či nikoliv sice samozřejmě ukáže až čas, očekávání jsou ale už nyní vskutku obrovská.