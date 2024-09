Z tohoto důvodu drží Tim Cook v Applu seniorní zaměstnance, i když již nic nedělají

Pokud se podíváte na absolutní vedení společnosti Apple, uvidíte dámy a muže ve věku, který u většiny z nich překračuje padesát let a jak se nyní ukázalo, tak Apple si takové zaměstnance na seniorních pozicích drží záměrně. Tim Cook má raději seniorní zaměstnance, a to nejen co se pozice týká, ale také věku, aby udržel důvěru lidí ve společnost. Informace o tom přinesl Mark Gurman v posledním vydání svého zpravodaje pro Bloomberg. Abychom pochopili, jak funguje princip, kterého se Tim Cook drží, je potřeba se vrátit až do chvíle, kdy společnost opustil Steve Jobs.

Krátce po Jobsově smrti chtěl odejít Bob Mansfield, jedna z klíčových postav celého hardwarového inženýrství Applu. Cok se obával, že jeho odchod by mohl znepokojit akcionáře, a tak jej přesvědčil, aby zůstal. Apple to stálo poměrně značnou sumu peněz, ale podle cooka a dalších klíčových lidí se to vyplatilo a Mansfield v Applu skutečně zůstal. Na druhou stranu však podle Gurmana neměl v podstatě Mansfield do čeho píchnout, a tak zkrátka pár let jen čekal, až mu Apple přidělil vývoj Apple Car, ze kterého však po pár letech stejně sešlo. Ve výsledku je tak již deset let Mansfield podle toho, co Gurman uvádí placen zejména kvůli tomu, aby stále byl součástí Applu a ne za to, aby něco dělal.

Stejnou taktiku použil Tim Cook i v roce 2015, kdy chtěl odejít Jony Ive. Ten chtěl stůj, co stůj odejít zpět do Británie, odkud pochází, a tak musel Apple sáhnout do kasičky a Jonymu nabídnout astronomický plat, a to i přes to, že mu nopak dovolil pracovat jen jeden nebo dva dny v týdnu. Ani to však nepomohlo a Ive nakonec odešel a založil vlastní společnost. I tak to však Apple zahrál na to, že Ive s jeho Lovefrom budou s Apple velmi úzce spolupracovat. Stejnou taktiku údajně použil Apple také pro Phila Schillera, který chtěl odejít. Poslední příklad toho, kdy Apple použil tuto metodu je jen pár dní starý odchod finančního ředitele Luca Maestriho, který chtěl odejít, ovšem místo toho sice nebude finanční ředitel, ale ve společnosti bude nadále a bude poradcem Tima Cooka. Apple má sice peněz na rozdávání, ovšem Gruman se sám sebe ptá, zda je vhodné zaměstnávat lidi, kteří vlastně nic nedělají aj en jsou součástí firmy, za což berou desítky milionů dolarů ročně.