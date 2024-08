Co obouval Steve Jobs? Historie nenápadných bot, které udělaly díru do světa

Jedním z poznávacích znaků zakladatele společnosti Apple Steva Jobse byly kromě kulatých brýlí, černého roláku a modrých džín také boty New Balance. Nijak zvlášť nákladné, nenápadné boty bez jakýchkoliv výraznějších prvků, boty, kterým někteří přezdívají „taťkovské“. Navzdory nenápadnosti a prakticky absolutní absenci jakýchkoliv módních výstřelků si značka New Balance zachovává popularitu i v dnešní době. Jaká je její historie a současnost, a proč tyto boty obouvá také řada celebrit?

Značka New Balance si v posledních letech získala obrovskou popularitu a stala se synonymem pro všestrannou obuv. Poměrně nenápadné tenisky New Balance obouvají poslední dobou celebrity, influenceři i sportovci. Jaké byly její počátky?

Zdraví na prvním místě

Podobně jako například v případě značky Dr. Martens stála na počátku vzniku značky New Balance touha poskytnout lidem podporu nožní klenby. Historie New Balance sahá až do roku 1906, kdy irský imigrant William J. Riley založil společnost New Balance Arch Support Company. Jeho cílem bylo nabídnout lidem lepší rovnováhu (odtud název) prostřednictvím podpory klenby. Z dílny firmy New Balance zpočátku vzešly jen podpůrné prvky pro klenbu, určené především továrním dělníkům. Tyto produkty ale časem zaujaly také sportovce, a nárůst poptávky po botách s podporou nožní klenby na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1961 tedy pod křídly značky New Balance vznikl první model jejích bot – nesl název Trackster. Skutečným lídrem na trhu se sportovní obuví se ale firma New Balance stala až v roce 1972. O čtyři roky později spatřil světlo světa první model, opatřený ikonickým písmenem „N“, kterým se boty New Balance pyšní dodnes.

Z hřišť do světa módy

Boty New Balance začaly pronikat i do světa módy v roce 1982 spolu s vydáním modelu New Balance 990, nejdražší běžecké boty dostupné v té době. Mít pár NB 990 se na řadě míst ve Spojených státech do jisté míry stalo symbolem určitého společenského statutu, a popularita značky v 90. letech a na začátku milénia prudce vzrostla. Byla to však spíše nenápadná popularita. Značka New Balance nebyla tak věhlasná, jako konkurenční Adidas či Nike, její spojení s rapovou a hip-hopovou kulturou, stejně jako s Stevem Jobsem, jí zajistilo oblibu v různých kruzích. Vzestup značky New Balance možná není strmě prudký, tím spíše je ale její úspěch trvalejší a udržitelnější.

Jedním z klíčových faktorů úspěchu New Balance v posledních letech jsou spolupráce s dalšími značkami a umělci. Tyto limitované edice přitahují sběratele a milovníky módy a udržují značku stále aktuální. New Balance má za sebou například spolupráci se značkou Casablanca, ale i spoustou dalších. Nemalý podíl na jejím úspěchu mají sociální sítě, na kterých se nejrůznější celebrity, influenceři nebo třeba sportovci čas od času nechávají vidět v botách s ikonickým logem „N“. Které modely patří mezi nejpopulárnější?

Klasický model New Balance 990 v průběhu let několika iteracemi. Můžete je sehnat jak v tradičních šedých tónech, tak i ve výraznějším provedení v rámci nejrůznějších limitovaných edic. Poměrně velké popularitě se dodnes těší New Balance 574, které poprvé spatřily světlo světa koncem 80. let minulého století, v posledních letech si řada lidí oblíbila model New Balance 327. Ačkoliv dnes můžeme boty NB sehnat v pestré paletě nejrůznějších barevných provedení, značka samotná považuje za svou typický odstín šedou barvu.

Od svých skromných počátků na počátku 20. století až po současný status globálního fenoménu tenisek je příběh New Balance svědectvím síly inovace, odolnosti a odhodlání poskytovat pohodlí běžným lidem.

