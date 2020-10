5 zajímavých faktů o Stevu Jobsovi, které jste (možná) nevěděli

Legendární vizionář a zakladatel Applu, Steve Jobs, je bezesporu jednou z nejzajímavějších a nejobdivuhodnějších osobností v technologickém světě. A nebyl by to Steve, kdyby se o něm nehovořilo také jako o pěkně kontroverzním člověku, který dokázal v jednom hnout žlučí a ve druhém naopak vzdbudit respekt a úctu. Konec konců, za svůj život toho Jobs zažil hodně a není divu, že si postupem času vypěstoval jakýsi systém určený k hodnocení lidí a názorů. Tak či onak, faktů o jeho osobě koluje po internetu nesmírné množství a troufáme si tvrdit, že většina z nich znáte, nebo jste o nich alespoň zaslechli. Právě proto jste si pro vás připravili 5 zajímavostí, které by mohly alespoň některým z vás otevřít oči a dát nahlédnout za oponu toho, kým Steve vlastně byl.

Steve Jobs byl adoptovaný

Ať už to zní jakkoliv neuvěřitelně, za zrodem Jobse nestojí jeho stávající a veřejně známí rodiče, nýbrž Abdulfattah Jandali, imigrant ze Sýrie, a Joanne Schieble, která Abdulfattaha potkala na wisconsinské univerzitě. Ačkoliv se oba milovali a pochopitelně plánovali mít děti, ve 23 letech byl pár přece jen poněkud mladý a strašidlo v podobě manželství a následné péče o potomka nakonec vzalo za své. Právě proto se oba rozhodli dát Steva k adopci, konkrétně pak jeho stávajícím rodičům, Claře a Paulovi. Ovšem jen pod tou podmínkou, že starší a zkušenější pár dítěti zajistí studium na univerzitě a především ho materiálně zajistí.

Během jeho dětství docházelo k šikaně

Snad není potřeba ani zmiňovat, že základní škola je místo, kde se odlišnost neodpouští. Ačkoliv se částečně sitauce v dnešní době zlepšila, dřív se odlišným studentům ostatní děti posmívaly, nadávaly jim a v horším případě docházelo i k fyzickému násilí. Nejinak tomu bylo i v případě Steva Jobse, který byl netradiční a originální nejen po stránce zájmů, ale také názorů a celkového vystupování. Rodičům tak dal definitivní ultimátum a rozhodl se nadále nepodstupovat podobný přístup. Buď se přestěhují, nebo udělá vše proto, aby byl ze školy Crittenden vyloučen. A jak se ukázalo, jednalo se nakonec o nejlepší rozhodnutí za celý Stevův život. S rodiči se přestěhoval do Los Altos v Kalifornii, kde poznal inženýra Billa Fernandeze a následně programátora Steva Wozniaka.

Stal se buddhistickým mnichem a vášnivým konzumentem ryb

Ačkoliv se Stevovy názory, životospráva a styl života během let měnily, v případě fyzičky a celkového zdraví se legendární vizionář vždy držel na špici. Ostatně, za tímto přístupem a rozumným způsobem jak se starat o svou tělesnou schránku může zejména jeho výlet do Indie v roce 1974, těsně poté, co začal pracovat pro herní společnost Atari. Právě tam vyrazil na 7 měsíců kvůli očištění ducha a snaze oprostit se od světských a materiálních rozptýlení. Steve tak postupně dospěl k názoru, že se stane buddhistickým mnichem, bude chodit naboso a ideálně začne nadměrně konzumovat ryby. Právě peskateriánství se stalo jeho hlavním zdrojem obživy a místo masa zkrátka začal jíst výhradně ryby.

Pěkně napálil svého partnera Steva Wozniaka

Fotogalerie Steve Jobs Steve Jobs 3 Steve Jobs 2 Steve Jobs Fortune podpis fb +3 Fotek Steve Jobs Macworld Steve Jobs Mike Markkula Zdroj Vstoupit do galerie

Ačkoliv je nezpochybnitelné, že je Steve Jobs unikátní osobností a svéraznou postavou, v mnoha ohledech má i negativní stránky, které na povrch vystoupily zejména v momentě, kdy se s někým neshodl nebo si potřeboval „urvat větší kus koláče“ pro sebe. Proto když tehdy Steve pracoval pro herní společnost Atari a dostal za úkol vytvořit obvodovou desku pro hru Breakout, navrhl svému partnerovi Wozniakovi, že by se mohli o odměnu podělit a využít méně čipů. Jak oba géniové slíbili, tak také učinili a nakonec dostali i kýženou odměnu. Steve Wozniak však obdržel pouhých 350 dolarů, protože mu Steve Jobs řekl, že byla výplata pouhých 700 dolarů, i když se ve skutečnosti jednalo o 5000 dolarů. Tento podlý čin Jobs nijak neobhájil a vypadá to, že si chtěl zkrátka nechat větší část peněz pro sebe.

Steve odmítl otcovství svého prvního dítěte

Pravděpodobně nejsmutnějším a zároveň poněkud pochopitelným faktem je i nelehké rozhodnutí Steva Jobse vzdát se svého prvního dítěte. To měl se svou středoškolskou přítelkyní, která porodila zdravou dceru, a byť Steve opakovaně tvrdil, že je sterilní, nakonec se jeho otcovství potvrdilo. I to ale nakonec legendární vizionář smetl ze stolua rozhodl se celou tuto záležitost zkrátka ignorovat. Jeho tedejší láska pojmenovala holčičku Lisa a jak už vám v tuto chvíli pravděpodobně došlo, Steve po čase takto pojmenoval i svůj počítač Apple Lisa. To alespoň trochu ukázalo, že v něm přece jen trocha lásky zbývá a o mnoho let později se tato skutečnost potvrdila už jen tím, že měl Jobs několik dalších dětí. Tak či onak, tajemství o jeho životě se i dnes dozvídáme pozvolna, postupně a kdoví, možná je tam venku ještě spousta věcí, o kterých nevíme.