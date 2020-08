Jak Steve Jobs prosadil blokaci nákupu knih v aplikaci Kindle pro iOS

Nativní Apple Knihy nejsou jedinou platformou, jejímž prostřednictvím si mohou uživatelé na svých Apple zařízeních pořídit elektronické knihy. K tomuto účelu slouží například také aplikace Kindle od Amazonu. Má to ale jeden háček – iOS verze Kindle neumožňuje přímý nákup elektronických knih prostřednictvím plateb v aplikaci. Vybrané knihy si musí uživatelé zakoupit jinde, přičemž Kindle pro iOS slouží pouze k jejich přečtení. Vždy tomu ale tak nebylo – uživatelé si až do roku 2011 mohli knihy zakoupit přímo v aplikaci ve svém iPhonu. Co se stalo?

Fotogalerie Amazon Kindle aplikace 1 Amazon Kindle aplikace 2 Amazon Kindle aplikace 3 Amazon Kindle aplikace 4 +4 Fotek steve-jobs-predstavuje-iphone Phil Schiller fb eddy cue 1 Vstoupit do galerie

V rámci antimonopolníbo vyšetřování byly nedávno zveřejněny interní e-maily, které si mezi sebou vyměňovalo vedení společnosti Apple včetně Steva Jobse, Phila Schillera, Eddyho Cuea a dalších vysoce postavených pracovníků. Tématem těchto zpráv, o kterých informoval magazín The Verge, je blokování nákupů v aplikaci Kindle pro iOS. Podle konverzace to vypadá, že původní nápad na zablokování nákupů v aplikaci Kindle pro iOS vzešel z hlavy Steva Jobse. Ten totiž v jednom ze svých e-mailů uvádí, že „iBooks [tehdejší název pro Apple Knihy, pozn. red.] bude jediným knihkupectvím pro iOS zařízení“, a dodává, že lidé pochopitelně budou moci na svých iPhonech číst i jiné knihy, jen si je na nich nebudou moci zakoupit, aniž by z toho neplynul zisk i pro společnost Apple. Ta si za nákupy v aplikacích účtovala 30% provizi. Phil Schiller ve svých zprávách projevil obavy z toho, že by toto omezení mohlo u uživatelů vést k nežádoucím přechodům z iOS na Android, a připomněl, že Apple kdysi v tomto směru udělil Amazonu výjimku. E-mailová korespondence vedení Applu pochází z doby, kdy se firma chystala oznámit přepracovaná pravidla pro předplatná ve svém App Storu. Jobs odmítl Amazonu znovu udělit výjimku a trval na tom, aby firma odváděla stejné provize, jako všichni ostatní. „Pokud nás chtějí přirovnávat k Androidu, přinuťme je používat náš mnohem lepší platební systém,“ stojí v Jobsových e-mailových zprávách.

Společnost Amazon posléze v souladu s novými pravidly pro předplatné v App Storu odstranila ze své iOS aplikace odkaz na Kindle Store, a aplikace tak postrádala jakékoliv přesměrování na nákup knih. Společnost Apple vždy tvrdila, že všichni tvůrci aplikací se musí podřídit stejným pravidlům, proto byla zpráva o výjimce pro Amazon pro mnohé matoucí. Phil Schiller v souvislosti s antimonopolním vyšetřováním v průběhu minulého týdne uvedl, že se všemi aplikacemi v App Storu bylo nakládáno stejně – „žádné speciální nabídky, žádné speciální podmínky, žádné speciální kódy, vše se na všechny vývojáře vztahuje stejně“.