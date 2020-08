Nové iPhony 12 představí Apple 8. září, shodují se leakeři

Je tomu jen pár dní, co Apple oficiálně oznámil, že se iPhony 12 dorazí oproti loňsku se zpožděním. Ačkoliv ve svém oznámení neupřesnil, zdá má na mysli “jen” spuštění prodejů nebo i samotné představení telefonů, zdá se, že to bude první verze. Už dva na sobě nezávislí poměrně přesní leakeři se totiž shodli na tom, že nové iPhony 12 představí Apple na začátku září – konkrétně 8..

Jako první přišel s termínem 8. září na konci minulého týdne leaker iHacktu Pro. Ten se však za velkou rybu označit rozhodně nedá, byť má již pár slušných leaků na svědomí. Když však jeho slova potvrdil i leaker Komiya, který je ve světě Applu již poměrně dost uznáván a do světa nepouští informace, které nemá sám “na beton” ověřené, nabralo osmé září zcela nový rozměr. Na jeho oficiální potvrzení ze strany Applu si sice budeme ještě muset počkat až do konce srpna, tenkým kroužkem byste si jej však již přesto ve svých diářích zakroužkovat měli. Shoda dvou na sobě nezávislých zdrojů totiž jeho realizaci nahrává do karet.

A co že můžeme vše na této akci čekat? V první řadě samozřejmě iPhony 12 a 12 Pro Max, které však na pulty obchodů dorazí zřejmě až v průběhu října či v horším případě listopadu. Kromě nich se mají ukázat i Apple Watch Series 6, lokalizátory AirTags a bezdrátové nabíječky AirPower. Ostatní produkty má mít Apple v plánu představit na dalším eventu, který má dle Komiyi naplánovaný na 27. říjen. Ten má přinést první MacBooky s procesory Apple Silicon, novou Apple TV, náhlavní sluchátka AirPods Studio a HomePod.