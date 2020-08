Únik schémat iPhonů 12 Pro odhalil jejich finální design

Ačkoliv toho o letošních iPhonech 12 víme v současnosti již relativně dost, kvůli minimu úniků reálných fotek či schémat stále mírně tápeme nad tím, jak budou řešeny jejich fotoaparáty, rámečky kolem displeje či horní výřezy. Tato skutečnost se však dneškem mění. Přesný leaker @komiya_kj se totiž dostal k nákresům, které na tyto otázky skvěle odpovídají.

Jak můžete v galerii vedle tohoto odstavce vidět, všechny iPhony 12 dostanou o poznání užší rámečky kolem displeje než kterými disponují současné vlajkové lodě ve formě iPhonů 11 Pro. Díky tomu tak bude Apple schopen vměstnat jejich velké displeje do těl s relativně příznivými rozměry. Co se pak týče horního výřezu, i ten se dočká slušné redukce a to jak do šířky, tak i do výšky. Díky tomu tak nebude až tak rušivý.

Poměrně solidních změn se dočkají i záda high-endových modelů iPhone 12 Pro a 12 Pro Max. Na ty totiž dorazí senzor LiDAR, díky kterýmu budou iPhony schopny naprosto dokonale mapovat ve 3D jejich okolí. Tento senzor bude podle nákresu umístěn pod ultraširokoúhlou čočkou telefonu a bude v porovnání s iPady Pro relativně malý. Díky tomu tak Apple nebude muset měnit rozložení objektivů v kamerovém modulu, ale zřejmě jej “jen” trochu zvětší, aby do něj LiDAR pohodlně vměstnal. Co se pak týče iPhonů 12 a 12 Max, ty si zachovají fotoaparáty designově shodné s loňským iPhonem 11. LiDARy se u nich totiž neobjeví.

Nových iPhonů se jako již tradičně dočkáme v průběhu letošního podzimu. Zda tomu bude v září, říjnu či snad dokonce v listopadu však není bohužel v tuto chvíli jasné. Apple sice oznámil, že se prodeje novinek oproti loňsku o pár týdnů opozdí, avšak neprozradil, zda totéž platí i pro Keynote. Ta tak může klidně jako již tradičně proběhnout v září, ale stejně tak jí může s ohledem na opožděný start prodejů Apple posunout až na některý z dalších měsíců.