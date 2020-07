iPhone 12 Pro Max dostane výrazně větší fotoaparát než jeho předchůdce

Od představení nové generace iPhonů nás sice zatím dělí ještě více než dva měsíce, už nyní toho ale o nich víme velmi mnoho. Další zajímavé informace se nyní dozvídáme díky asijským výrobcům příslušenství, kteří se již pustili do výroby krytů pro “dvanáctky”. Můžeme si tak díky nim udělat velmi slušný obrázek například o modulech fotoaparátu.

Ještě než se pustíme do rozboru prvních fotek krytů, je třeba říci, že informace od výrobců příslušenství pro smartphony bývají jedněmi z nejpřesnějších. Výroba krytů totiž samozřejmě něco stojí a proto musí být veškeré technické specifikace, podle kterých jsou kryty tvořeny, naprosto přesné a jisté, jelikož by v opačném případě přišla tato investice zcela vniveč, což si samozřejmě výrobci nemohou dovolit. A co tedy první obaly pro iPhony prozradily? Zejména to, že iPhone 12 Pro Max dostane výrazně větší modul fotoaparátu než jeho předchůdce iPhone 11 Pro Max. Poměrně zajímavé nicméně je, že umístění objektivů, blesku a mikrofonu v modulu by mělo zůstat zachováno, z čehož vyplývá mimo jiné to, že se s LiDARem minimálně v podobě, kterou má u iPadů Pro (2020) nepočítá. Poměrně zajímavé je rovněž to, že se alespoň podle fotky značně zmenšil mikrofon.

Co se týče menšího modelu, jeho fotoaparát by měl zůstat dle všeho ve stejných rozměrech jako je tomu nyní u iPhonu 11 Pro. I to je svým způsobem zvláštní, jelikož se naprostá většina zdrojů shodovala v uplynulých týdnech v tom, že fotoaparáty iPhonů 12 Pro a 12 Pro Max budou z hlediska specifikací shodné. To se ale minimálně podle fotek krytů nezdá tak úplně pravděpodobné. Ať už je pravda jakákoliv, alespoň částečně se jí zcela určitě dozvíme v průběhu následujících několika týdnů skrze další úniky informací.