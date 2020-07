Objevil se další snímek iPhonu 12 pocházející zřejmě přímo od Applu

Další den, další zajímavý únik informací ohledně iPhonů 12. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat současná situace ve světě Applu. Úniky informací o jednom z nejočekávanějších telefonů letošního roku jsou totiž takřka na denním pořádku, přičemž ani dnešek nebude v tomto směru jiný. Tentokrát se o malý únik postaral vývojář Fabien Wanner pracující pro Apple.

Vývojářovo jméno zřejmě nebude pro mnohé z vás ničím novým. Jedná se totiž o téhož vývojáře, který v roce 2017 či 2018 zveřejňoval na svém Instagramu poměrně zajímavé snímky poodhalující iPhony pro daný rok. Například v roce 2018 jsme si díky němu potvrdili se slušným předstihem příchod iPhonu XR v mnoha barevných variantách, jelikož jich pár na svůj Instagram nasdílel. A právě tento muž se nyní pochlubil snímkem iPhonu 12 ze všech jeho stran kromě zad. Prohlédnout si jej můžete na screenshotu pod tímto odstavcem.

Ačkoliv chybí obrázku jakýkoliv popis, soudě dle velikosti modulu a celkového vzezření telefonu na fotce lze usuzovat, že se jedná o nejmenší, 5,4” model. Velmi zajímavé je, že přední reproduktor a senzor je u něj na stejném místě jako u iPhonů X, XS či 11 Pro. Těžko tak ve výsledku říci, zda se skutečně dočkáme zmenšení výřezu v displeji či nikoliv, jelikož právě přesunutí reproduktoru do horního rámečku mělo být hlavním hybatelem jeho velikosti. Ze snímku se rovněž zdá, že i nejmenší varianta nabídne trojitý fotoaparát a nikoliv dvojitý.

Přestože je potřeba brát Fabienův příspěvek zatím s určitým odstupem, vzhledem k jeho dobrému renomé v Apple komunitě si nemyslíme, že by tentokrát sdílel fake. Jasněji však budeme v tomto směru mít až díky únikům v následujících týdnech, které nás jistojistě čekají. Ty by totiž měly být čím dál přesnější a tajemství okolo iPhonů 12 tím pádem odhalí velmi dobře. A co vy, těšíte se na novinku?