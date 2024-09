iPhone 16 Pro je tu a zde jsou naše první dojmy

Před pár desítkami minut jsme v redakci rozbalili první iPhone 16 Pro a nyní nastává čas vás seznámit v krátkosti s tím, jak v ruce působí po chvíli hraní si s ním. Pojďme se tedy podívat na naše první dojmy, do kterých záměrně nebudeme vkládat žádné fotky vytvořené telefonem, jelikož si musíme i foťák více „osahat“, než si o něm budeme dělat jakékoliv závěry.

Námi rozbalená pouštně titanová barva působí naživo dle mého názoru výrazně jemněji než tomu je na produktových fotkách. Musím ale říci, že je opravdu povedená a ocení ji jak ženy, tak i muži. Je totiž stylová a líbivá, stále však docela neutrální stejně jako třeba přírodní titan. Čeho si pak nelze při přechodu z iPhonu 15 Pro na 16 Pro nevšimnout, je vyšší hmotnost. Přestože se bavíme o rozdílu pouhých 12 gramů, v ruce je v případě, že jste byli doposud zvyklí na lehčí telefon, trošku alespoň ze začátku ucítíte. Vše je ale samozřejmě o zvyku a nemyslím si, že by byla tato hmotnost problémem. Čeho si však dle mého naopak skoro nevšimnete, je zvětšení telefonu. Přestože jeho úhlopříčka narostla z 6,1“ na 6,3“ a tělo pak ze 146,6 x 70,6 x 8,25 na 149,6 x 71,5 x 8,25 mm, pocitově působí iPhone 15 Pro a 16 Pro v ruce jako stejně velké telefony. Tedy alespoň na mě osobně.

Jestli někde Apple zabodoval, pak jsou to určitě rámečky kolem displeje, které jsou snad poprvé za poslední roky skutečně viditelně tenčí. Jasně, jakmile na telefon člověk „nacvakne“ kryt a nalepí ochranné sklo, efekt jejich štíhlosti je ten tam, ale ve chvílích, kdy se budete s telefonem seznamovat bez veškerého ochranného příslušenství, budou to právě rámečky, které vás nejspíš dostanou do kolen. Upřímně, přijde mi skoro až neuvěřitelné, kam se v tomto směru Apple dokázal posunout. Vždyť už rámečky iPhonu X z roku 2017 se nám tehdy zdály jako opravdu tenké, avšak teď by srovnání s iPhony 16 Pro absolutně nesnesly.

Hodnotit rychlost telefonu či jeho výdrž baterie je zatím samozřejmě holý nesmysl, jelikož v tuto chvíli probíhá indexace dat a další úkony na pozadí, na které jsme po prvním spuštění zvyklí. V krátkosti se tak ještě zastavím u nového tlačítka pro ovládání fotoaparátu, na které jsem byl opravdu zvědavý. Musím říci, že to funguje opravdu dobře, jelikož je perfektně citlivé a řekl bych, že i intuitivní, takže se s ním rychle naučí naprosto každý. Zatím mi ale přijde, že jej Apple umístil na těle telefonu docela nešikovně, protože je výš než při focení na šířku potřebujete. Respektive, není úplně na místě, kde byste měli přirozeně prst na spoušti, takže to chce při úchopu telefonu trochu cvik a trochu změnu držení.

Celkově na mě iPhone 16 Pro po prvních minutách hraní si s ním působí jako hezký evoluční krok dopředu, který je však rozhodně třeba ještě daleko více otestovat, abych byl schopný odpovědět na to, pro koho má vlastně smysl. Protože upřímně řečeno, moc nového toho ve výsledku nepřináší a o to víc je třeba, aby tím málem, co navíc oproti iPhonu 15 Pro nabízí, dokázal vyrazit dech.

