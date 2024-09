Realme stačilo pět dní na to, aby okopírovalo tlačítko fotoaparátu z iPhone 16!

Všichni dobře víme, že Apple tlačítko pro fotoaparát nevymyslel a již před 20 lety existovaly telefony, které podobné tlačítko měly. Ovšem v posledních letech je jediným, kdo s ním přišel a pokud si dobře vzpomínám, pak i jediným, kdo jej uvedl v případě smartphonu. Je tedy celkem vtipné, že akčoli za posledních 20 let toto tlačítko nikdo nepoužil, pouhých pár dní poté, co jej představil Apple, toto tlačítko okopírovala společnost Realme. Chase Xu – viceprezident a hlavní marketingový ředitel společnosti Realme sdílel krátké video na sociální síti Weibo, kde ukazuje doposud nepředstavený model telefonu, jenž obsahuje toto tlačítko, které jako by z oka vypadlo iPhone 16 a iPhone 16 Pro.

Jedná se o model, jenž Realme začne již brzy prodávat. Celkem vtipné je, že za 20 let Realme nenapadlo toto tlačítko použít, i když jak je vidět, není to pro společnost žádný problém, jelikož okopírovat jej od Applu ji trvalo jen pár dní. Co vše nabídne tlačítko v případě Realme není zatím jasné, ale něco nám tak nějak říká, že to budou nečekaně funkce stejné, jaké nabízí Apple.