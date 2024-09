iPhone 16 Pro umožní fotit do JPEG-XL

Apple včera představil dlouho očekávanou sérii iPhone 16, která opět posouvá hranice toho, co si můžeme od chytrého telefonu slibovat. Kromě vylepšeného výkonu, nových barev a dalších inovací přichází také model iPhone 16 Pro s jednou zásadní novinkou – podporou moderního obrazového formátu JPEG-XL.

iPhone 16 Pro nabízí podporu JPEG-XL

Co to znamená pro uživatele? JPEG-XL je nejnovější standard pro kompresi obrazových souborů, který přináší výrazné zlepšení ve srovnání s tradičním JPEG. Díky němu budou fotografie pořízené na iPhone 16 Pro nejen detailnější, ale také zaberou méně místa v paměti zařízení. To znamená, že si budete moci uložit více fotografií a zároveň si užívat jejich vysoké kvality. V průběhu včerejší Keynote se Apple o podpoře formátu JPEG-XL nezmínil, spekulovalo se ale o ní již poměrně dlouhou dobu. Oproti formátu HEIC, který Apple představil před několika lety, podporuje JPEG-XL ztrátovou i bezeztrátovou kompresi. HEIC je ztrátový formát, a přestože zachovává lepší kvalitu než snímky JPG, profesionálové budou pravděpodobně dávat přednost formátu JPEG-XL kvůli nulové degradaci obrazu. HEIC si nikdy nezískal výraznější širokou podporu, což brání jeho užitečnosti. Formát HEIC bude nicméně stále k dispozici vedle formátů JPEG, JPEG-XL a dalších.

Fotogalerie iPhone 16 18 iPhone 16 5 iPhone 16 4 iPhone 16 16 iPhone 16 17 Vstoupit do galerie

Nenechte si ujít další novinky o letošních iPhonech: