Apple představil iPhone 16 Pro: nejdokonalejší smartphone ve své historii!

Apple právě představil iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max, nejočekávanější telefon letošního roku. Tim Cook uvedl design nového iPhone 16 Pro jako naprosto neuvěřitelný a celý iPhone 16 Pro je podle něj nový level smartphonů. Tím největším milníkem je zvětšení displeje, ať už iPhone 16 Pro nebo iPhone 16 Pro Max mají největší displej ve své kategorii. iPhone 16 Pro nabízí nově velikost displeje 6,3″, zatím co iPhone 16 Pro Max dokonce 6,9 „. Umožnily to super tenké rámečky, které jsou opravdu jen na minimu části okolo displeje. disleji nechybí Pro Motion, Always-On, ceramic shield a další věci, na které jsme byli zvyklí z předchozí generace. Nově je iPhone 16 Pro k dispozici v barvách Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium a Desert Titanium.

Telefon je na svém povrchu vyroben z titanu úrovně 5 a jeho šasi je ze 100% recyklovatelného hliníku. Jak iPhone 16 Pro tak i iPhone 16 Pro Max mají nejlepší výdrž baterie v historii iPhonů. Novinka dostala do vínku 3nm procesor Apple A18 Pro, který obsahuje 16 jádrový Neural Engine, který zvládá 35 trilionů operací za vteřinu. Celý procesor je výrazně rychlejší a energeticky úspornější než Apple A17 Pro. Procesor je o 15% rychlejší než předchozí generace a je o 20% úspornější. Jeho součástí je 6 jádrové GPU, které nabízí AAA zážitek z her a je 2x rychlejší než v případě iPhone 15 Pro. Jedná se o nejrychlejší CPU na světě mezi smartphony. Nechybí podpora USB3.0 a k dispozici je i nový Image Media procesor, který dokáže rychleji zpracovávat obrázky. Procesor dokáže 2x rychleji renderovat video než u předchozí generace.

iPhone 16 Pro nabízí 48 Mpix Fusion kameru s velkým snímacím čipem pro 48 Mpix ProRaw a HEIF fotografie, které jsou 2x rychleji zpracované než dřív. Nechybí ani ultra širokoúhlý fotoaparát s 48 Mpix a světelností F/22 a automatickým ostřením, ten je perfektní pro Makro fotografie s vysokým rozlišením. Samozřejmě i klasický objektiv je 48 Mpixelový. Třetí objektiv je teleobjektiv s 5násobným zoomem a 12 mpix rozlišením. Stejně jako u iPhone 16 ani u iPhone 16 Pro nechybí tlačítko pro ostření a fotografování. Můžete ním také nastavit režim, expoziční čas, automatické zaostření a mnoho dalšího. Nové algoritmy fotoaparátu dokáží lépe zpracovat fotky tak ,aby byly realističtější a lépe vystihly skutečný odstím toho, co fotíte. K dispozici jsou nové filtry srovnatelné s presetama z Lightroomu. Vymazlený je také černobílý preset, který si můžete i sami upravit. Změny v rámci presetů je možné provádět buď před nebo i po vyfocení fotky. Můžete se v reálném čase dívat na to, jak bude to, co se chystáte vypadat s presetem, jenž nastavíte.

Nově je k dispozici cinematic slow motion režim v rozlišení 4K při 120 Fps. Ostatní režimy při natáčení zůstávají stejné. V případě slow-motion však máte možnost více nastavení a přizpůsobení si toho, jak a co se má zpomalit. Můžete také postupně měnit, jak se scéna zpomaluje z 24 fps na 30 fps, 60 fps až 120 fps a tvořit tak plynulé přechody mezi jednotlivým počtem snímků. O zvuk se starají 4 mikrofony studiové kvality a celkově by tak měl být výsledek vašeho natáčení opravdu perfektní. Mikrofony jsou umístěny tak, aby dokázaly zachytit Spatial Audio, které si pak vychutnáte na svých AirPods nebo Vision Pro. Kamera nově dokáže zaostřit také na zvuk a poté snímá ten ať se před kamerou děje cokoli a drží se bodu, odkud vychází zvuk, na který jste se zaměřili. Pokud tedy například nějaká postava jenž natáčíte mluví, bude na ni zaostřena kamera bez ohledu na to, zda se například vzdaluje ze záběru. Můžete také nastavit cinematický mód pro ostření zvuku, kdy se ostření obrazu automaticky mění s tím, odkud vychází zvuk.

Vylepšení se dočkal také diktfon, který nyní kromě klasických poznámek dokáže zaznamenat také zpěv na úrovni, která vás mile překvapí. K nahrávkám vašrho hlasu pak můžete přidat další vrstvu zvuku, například samotný beat a zkusit tak zazpívat vaši oblíbenou písničku do oblíbeného beatu, kdy nahradíte zvuk zpěváka. Aby Apple prezentoval kvlaitu kamery, natočil The Weekend nejnovější klip právě na iPhone 16 Pro Max.

Co se ceny a dostupnosti týká, cena se pro USA nezměnila a v základu furt zůstává 128GB paměti. Předobjendávky budou spuštěny tento pátek a v prodeji bude iPhone 16 Pro od 20. 9. 2024.