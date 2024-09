Hlavní zdravotní novinka Apple Watch 10 bude fungovat i na starších modelech

Včerejší představení nových Apple produktů vyvolalo mezi technologickými fanoušky poměrně velké diskuze vzhledem k tomu, jakých vylepšení se svět u novinek dočkal. Zatímco některé upgrady jsou spíše ze slabšího soudku, jiné vypadaly alespoň na prezentaci opravdu zajímavě a lze je vnímat jako něco, co může člověku změnit nebo alespoň zlepšit život. Jednou z těchto novinek je i detekce spánkové apnoe, kterou Apple představil coby součást Apple Watch Series 10. Háček je však v tom, že tato funkce jejich součástí tak úplně není.

Detekce spánkové apnoe i na starších Apple Watch

Přestože jsme zřejmě všichni při včerejší Keynote vnímali detekci spánkové apnoe coby novou zdravotní funkci Apple Watch 10, pravdou je, že se jedná „jen“ o novou softwarovou funkci vylepšující monitoring spánku ve watchOS. Vyplývá to alespoň z poznámek pod čarou v tiskové zprávě Applu, ze kterých se dozvídáme, že bude tato funkce podporovaná kromě nejnovějších Apple Watch Series 10 i u starších Apple Watch Series 9 a Ultra 2 – tedy u modelů, které Apple představil v loňském roce. A jelikož ty samozřejmě v letošním roce hardwarově neaktualizoval, je jasné, že spánkovou apnoe dokáží odhalit i jejich senzory a tedy i to, že je vše řešeno „jen“ softwarově bez závislosti na hardwaru, který by mohl být u Series 10 pokročilejší. Pokud vás tedy Apple Watch Series 10 lákají právě kvůli spánkové apnoe, s klidem si pořiďte či setrvejte na Series 9 nebo Ultra 2.

Jak Apple novou zdravotní funkci oficiálně popisuje

Spánek má vliv na celkovou fyzickou a duševní pohodu člověka, takže je zásadní pro dobré zdraví. Spánková apnoe je hojně rozšířená porucha. Projevuje se chvilkovými zástavami dechu ve spánku, kvůli kterým tělo trpí nedostatkem kyslíku. Podle odhadů se s tímto problémem potýká víc než miliarda lidí na celém světě a ve většině případů není nikdy diagnostikován. Když se neléčí, může časem vést k závažným zdravotním potížím, včetně rizika vzniku vysokého krevního tlaku, cukrovky druhého typu a problémů se srdcem.

Nepravidelnosti dýchání jsou inovativním novým ukazatelem na Apple Watch, který s pomocí akcelerometru rozpoznává nepatrné pohyby zápěstí související s narušením běžné frekvence dýchání při spánku. Apple Watch údaje o nepravidelnostech dýchání každých 30 dní zanalyzují a v případě přetrvávajících projevů mírné až závažné spánkové apnoe pošlou upozornění. Uživatel pak může se svým lékařem probrat další kroky, včetně možné diagnózy a léčby.

Funkce Nepravidelnosti dýchání se dá využít i k vyhodnocování kvality spánku. Na pravidelnost dechu může mít vliv alkohol, léky, poloha při spaní a další faktory. Uživatelé si údaje funkce Nepravidelnosti dýchání za jednotlivé noci mohou projít v aplikaci Zdraví, kde jsou vyhodnocené jako zvýšené nebo běžné a dají se zobrazit v jednoměsíčním, šestiměsíčním nebo ročním souhrnu. Je taky možné si vyexportovat PDF se znázorněním, kdy se spánková apnoe pravděpodobně vyskytla, a s údaji o nepravidelnostech dýchání za tři měsíce a dalšími informacemi, a použít ho jako podklad ke konzultaci s lékařem. V aplikaci Zdraví jsou k dispozici vzdělávací články, ve kterých se uživatelé o spánkové apnoi mohou dozvědět víc.

Vývoj algoritmu upozornění na spánkovou apnoi probíhal s pomocí strojového učení a rozsáhlé datové sady z klinicky ověřených testů k rozpoznávání spánkové apnoe. Funkce byla následně ověřena v dosud nejrozsáhlejší klinické studii v oblasti technologií rozpoznávání spánkové apnoe. Všichni účastníci, které algoritmus v této klinické ověřovací studii označil, měli alespoň mírnou spánkovou apnoi.

„Spotřebitelé z celého světa teď mají možnost spolehlivě rozpoznat projevy nepravidelného dýchání při spánku, které pomáhají odhalit nedostatečně diagnostikované a závažné zdravotní potíže, jako je spánková apnoe,“ uvedl profesor Sairam Parthasarathy, M.D., ředitel výzkumného střediska Health Sciences Center for Sleep, Circadian & Neurosciences na University of Arizona v Tusconu. „Je to zásadní krok vpřed ve zlepšování veřejného zdraví.“