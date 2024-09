Jak jsem se kvůli Philips Hue světlům malém zbláznil aneb ne každý update potěší

Protože jsem technologický nadšenec a mou ženu technologie taktéž docela baví, již řadu let používáme v našem bytě z velké části osvětlení Philips Hue – přesněji pak zejména chytré žárovky a ovladače Dimmer Switch. Jasně, oproti klasickým žárovkám a vypínačům se jedná o docela drahý špás, nicméně moc nás na něm baví propojitelnost s HomeKitem a tedy i možnost vytváření nejrůznějších scén a automatizací spolu s podporou nastavení se adaptivní proměny teploty světla v průběhu dne. Já pak až do tohoto týdne oceňoval Hue i za perfektní uživatelský komfort při instalaci a následném nastavení veškerých produktů z nabídky, jelikož se mi doposud ani jednou nestalo, že by například přestaly reagovat či se jinak „zbláznily“, jak mívají produkty jiných značek občas bohužel ve zvyku. A věřte mi, že vím, o čem mluvím – na HomeKit toho máme napojeno už opravdu dost a nezřídka kdy člověk musí řešit nějaký ten problém třeba jen odpojením a následným zapojením zařízení do zásuvky.

Minulý týden jsem si však začal všímat, že nám světlo v ložnici skládající se ze dvou Hue žárovek, které máme seskupeny pro ovládání skrze jeden panel přes Domácnost, zničehonic po zapnutí přes Dimmer Switch svítí jen na 53 % intenzity a navrch až nepřirozeně oranžově (konkrétně ještě víc, než je maximum teplé barvy u adaptivního nastavení). Nevěnoval jsem tomu příliš velkou pozornost, jelikož jsem si myslel, že se jedná jen o chybu aplikace či něčeho podobného, která bude zanedlouho opravena. Když jsem však ve středu začal pídit po tom, kde může být problém, jelikož se stále oprava nekonala, nechtěně jsem si našel zábavu na celý večer. Zjistil jsem totiž v doprovodné aplikaci Hue, že se nám automaticky aktualizovaly všechny Dimmer Switch ovladače s tím, že dle popisu Hue nově zvládnou daleko víc věcí než tomu bylo doposud.

To je samo o sobě super, když ovšem víte, že na daný ovladač nesmíte v aplikaci tapnout, jako jsem to udělal já. Ve snaze zobrazit si, co vše je nově možné, na mě vyskočilo poměrně rozsáhlé rozhraní s nastaveními a já se bláhově domníval, že když jen vše potvrdím přes tlačítko „Uložit“, nastavení zůstanou zachována jako předtím. Myslel jsem však špatně. Když jsem totiž všechny ovladače takto potvrdil, aby mi u nich v aplikaci nesvítila notifikace, rázem jsem zjistil, že mi na 53 % a oranžově nesvítí už jen ložnice, ale i obývák, koupelna, kuchyně a digestoř. Světla si navíc nepamatovala nastavení provedená přes Domácnost a kdykoliv jsem tak u nich nastavil adaptivní osvětlení, po vypnutí a zapnutí přes Dimmer Switch se nastavení zresetovalo a byli jsme zas na 53% oranžovém světle.

Nebudu vám lhát. Byl večer a já už byl celkem unavený, takže mi poblázněná světla na náladě moc nepřidala. Aplikace Hue jako taková, nebo minimálně některé její části, mi navíc odjakživa nepřijdou uživatelsky úplně pochopitelné „na první dobrou“ ve srovnání s Apple Domácností, takže jsem si zprvu s přenastavením nevěděl moc rady. Bylo mi sice jasné, že vše způsobují ovladače a nikoliv žárovky jako takové, jelikož u těch se toho dá ve výsledku nastavit jen málo, jelikož však bylo u ovladačů možností opravdu dost, celkem jsem s nimi bojoval. V jednom z pokusů se mi například podařily ovladače zcela deaktivovat, přestože zaznamenávaly stisknutí, po dalším kolem pokusů jsem zase byl schopen světla jen zapnout, ale už nešly vypnout, maximálně ztlumit na minimum a přepínat na nich scény. Po pár kolech pokusů proložených nadávkami se mi však přeci jen nastavení, které jsem hledal, podařilo najít a následně jsem jej mohl aplikovat na všechny ovladače, které doma máme.

Na vlastní kůži jsem tedy naplno okusil, že i tak intuitivní produkt, za který jsem Hue osvětlení a další příslušenství doposud považoval, dokáže člověku solidně zatopit a to paradoxně kvůli tomu, že mu chce nabídnout nové možnosti, jenž by měly jeho komfort navýšit. Do budoucna holt budu muset být v tomto směru daleko obezřetnější, jelikož další večerní boj se světli už se mi absolvovat opravdu nechce.