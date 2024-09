Jablíčkáři zuří! AAA hry Resident Evil si již na iPhonech a iPadech nezahrají offline

Za pár dnů tomu bude přesně rok od chvíle, co Apple oznámil vstup konzolovo-počítačových AAA her na iPhony, iPady a Macy díky výraznému výkonnostnímu nárůstu iPhonů 15 Pro. Bohužel, zájem o tyto tituly mezi jablíčkáři ani po roce od oznámení velký není a jak se navíc nyní zdá, Capcom stojící za většinou portů těchto her nyní zasadil celé myšlence hraní na iPhonech či iPadech další tvrdý direkt.

V úterý 27. srpna se všechny tři AAA hry Capcomu dostupné v současnosti na iPhonech, iPadech a Macích – tedy Resident Evil Village, Resident Evil 4 a Resident Evil 7: Biohazard – dočkaly aktualizace, která se sice na první pohled jevila jako nenápadná, realita však je zcela jiná. Za „změnami v procesu spouštění“, o kterých Capcom v poznámkách k updatům hovoří, totiž stojí odebrání podpory offline hraní. Jinými slovy, aby si bylo možné na iPhonech, iPadech a Macích jakýkoliv z dílů Resident Evil zahrát, je po posledním updatu třeba mít k dispozici internetové připojení, kvůli čemuž se tak v případě iPhonů a iPadů ztrácí vlastně to nejzajímavější, co bylo k dispozici – tedy naprostá volnost při hraní.

Vzhledem k tomu, že Capcom před ničím takovým v předešlých týdnech nevaroval, nelze se absolutně divit tomu, že se na jeho hlavu, ale taktéž na hlavu Applu nyní snáší ostrá kritika. Někteří hráči se dokonce pokouší zakoupené hry vrátit, jelikož si je kupovali právě s cílem moci si je zahrát kdekoliv a kdykoliv bez závislosti na internetové připojení. O to zajímavější tak bude nyní sledovat, jak se Capcom k celé záležitosti postaví, respektive zda se vrátí k původnímu systému. Ten nynější totiž může jeho hrám na iPhonech a iPadech zlomit vaz.