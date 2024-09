Herní pecka Sniper Ghost Warrior Contracts je nyní ke stažení zdarma!

Nevíte, co dělat o nadcházejícím víkendu? Pak pro vás máme super tip. Pokud totiž jste milovníky videoher, mohlo by vás potěšit, že herní obchod Epic Games Store rozdává skvělý titul Sniper Ghost Warrior Contracts, který vás dokáže zabavit na dlouhé hodiny.

Sniper Ghost Warrior Contracts je taktická střílečka z pohledu první osoby, která se zaměřuje na přesnost a strategii. Hráč se ujímá role nájemného odstřelovače, který plní různé kontrakty v rozmanitých prostředích. Hra se odehrává na fiktivním Sibiři, kde se hráči musí vypořádat s extrémními podmínkami, jako jsou sněhové bouře a zmrzlé oblasti. Klíčovou součástí hry je plížení a využívání okolního prostředí k dosažení cílů. Každý kontrakt nabízí různé způsoby dokončení, což přidává na znovuhratelnosti. Hráči mohou využívat širokou škálu zbraní a vybavení, včetně dronů a odstřelovacích pušek s různými druhy střeliva. Vedle hlavních misí hra obsahuje také vedlejší úkoly, které přinášejí další výzvy a odměny. Umělá inteligence nepřátel je dobře navržená, což vyžaduje důkladné plánování a přesnou střelbu. Hra je známá svou realistickou balistikou, kde hráči musí zohlednit faktory jako vzdálenost, vítr a gravitační působení. Celkově je Sniper Ghost Warrior Contracts vysoce ceněna pro svou atmosféru, realistickou hratelnost a inovativní přístup k žánru odstřelovacích her.

Pokud vás hra zaujala, máme pro vás dobrou zprávu. Do své herní knihovny na Epic Games Store si ji můžete přidat od této chvíle až do příštího čtvrtka 12. září do 16:59. Jak už však bývá bohužel zvykem, hra je k dispozici jen pro PC.

Sniper Ghost Warrior Contracts můžete stáhnout zdarma zde