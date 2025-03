Epic rozdává zdarma dvě super hry! Už jste si je vyzvedli?

Blíží se víkend a předpověď počasí zrovna moc příznivě nevypadá. Co si jej tak zpříjemnit dobrými videohrami, které vás dokáží zabavit na dlouhé hodiny? Přesně ty totiž nyní rozdává zdarma Epic Games Store a to navíc hned dvakrát. Háček je sice v tom, že jsou opět jen pro PC, nicméně máte-li klasický počítač doma, o zábavu na nadcházející dny je postaráno. K dispozici jsou konkrétně zábavné tituly Cat Quest a Neko Ghost, Jump!

Cat Quest a Neko Ghost, Jump! jsou dvě roztomilé, ale velmi odlišné hry, které osloví milovníky koček i akčních dobrodružství. Cat Quest je akční RPG zasazené do otevřeného světa plného kočičích království, kde hráč jako udatný kočičí válečník plní úkoly, bojuje s monstry a odhaluje tajemství světa Felingardu. Hra nabízí rychlý soubojový systém, spoustu vybavení a kouzel a příběh s humorem odkazujícím na známé herní klišé.

Naproti tomu Neko Ghost, Jump! je plošinovka, která kombinuje 2D a 3D perspektivu, což hráčům umožňuje přepínat mezi pohledy a řešit hádanky. Hrdina hry, statečná kočka Neko, musí zachránit svou unesenou smečku a přitom využívat svou schopnost oddělit ducha od těla pro překonání překážek. Zatímco Cat Quest se zaměřuje na průzkum a boj, Neko Ghost, Jump! přináší logické prvky a důraz na přesné skoky. Obě hry spojuje roztomilý vizuální styl a jednoduchá, ale chytlavá hratelnost. Zatímco Cat Quest potěší fanoušky akčních RPG s otevřeným světem, Neko Ghost, Jump! zaujme spíše milovníky plošinovek s unikátním herním prvkem. Pokud hledáte relaxační dobrodružství s kočičím hrdinou, obě hry stojí za vyzkoušení.

Stejně jako v předešlých týdnech je třeba počítat s tím, že jsou obě hry k dispozici po omezenou dobu – konkrétně pak přesně na týden do příštího čtvrtku 16:59. Fajn je nicméně to, že jakmile je jednou zařadíte do své Epic Games herní knihovny, zůstanou vám v ní už napořád. Určitě tedy není od věci si dané tituly přidat.

Cat Quest lze zdarma stáhnout zde

Neko Ghost, Jump! lze zdarma stáhnout zde