Epic rozdává zdarma dvě super hry na smarthpony! Už jste si je vyzvedli?

Epic Games Store nově spouští pravidelné rozdávání her i pro mobilní platformy. A začíná poměrně zostra. Počínaje dneškem se mohou hráči na iOS a Androidu těšit na nové hry zdarma, a to každý týden. Jako první dvojice zdarma dorazily Super Meat Boy Forever a Eastern Exorcist, které si lze stáhnout až do 27. března. Obě hry přináší intenzivní akci. Super Meat Boy sází na frenetické tempo a přesnost, Eastern Exorcist nabízí stylové 2D souboje ve světě čínské temné fantasy. Epic tímto krokem potvrzuje, že to s mobilním hraním myslí vážně. A nejen tím. Za poslední měsíc totiž na mobilní verzi svého obchodu přidal celou řadu nových titulů.

Na iOS a Android dorazily:

The WereCleaner

The Forest Quartet

Bridge Constructor: The Walking Dead

Exkluzivně pro Android pak přibyly:

Bowling Clash

Endling – Extinction is Forever

Chicken Police – Paint it RED

One Hand Clapping

Neighbours back From Hell

This is The Police

This is The Police 2

This Is The President