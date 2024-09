Intel představil nové čipy, které jsou rychlejší než ty od Applu a další konkurence

Společnost Intel představila své nové procesory Intel Core Ultra 200V „Lunar Lake“, určené pro tenké a lehké počítače s umělou inteligencí. Nové čipy od Intelu mají hlavní cíl a to konkurovat čipům Apple a Qualcomm Snapdragon X Elite, které začal používat Microsoft ve svých počítačích Copilot+, které jsou zaměřené na AI. Vzhledem k tomu, že Apple začal před pár lety používat opět vlastní čipy a Microsoft se přiklonil ke Qualcommu, začal se Intelu pomalu krátit počet zákazníků, kteří by byli ochotni, a hlavně schopni nakupovat miliony kusů jeho čipů. To vede k problémům, o kterých jsme vás informovali začátkem tohoto týdne v článku: Intel zvažuje, zda prodat fabriky, nebo v nich vyrábět čipy pro ostatní firmy

Podle Intelu jsou čipy Lunar Lake nejúčinnějšími x86 procesory na světě a Intel při jejich vývoji nedělal žádné kompromisy. Intel také tvrdí, že grafické jádro čipu Lunar Lake je nejrychlejším GPU v aném segmentu a že samotné CPU je nejrychlejší CPU jádro v jakémkoli procesoru, který je možné použít do lehkých a tenkých notebooků. Intel testoval téměř 50 her a čipy Lunar Lake byly v průměru o 16% rychlejší než čipy AMD a o 68% rychlejší než čipy Qualcomm. Čip má čtyři jádra pro výkon a čtyři takzvaná e-jádra pro energetickou účinnost a podobně jako u Applu, ani zde již není paměť oddělena od čipu, ale je jeho součástí.

Intel neporovnával své čipy přímo s Applem, protože najít 50 her pro platformu MacOS je téměř nemožné, ovšem jak víme, tak čipy M4 jsou podobně rychlé jako Qualcomm Snapdragon X Elite, z čehož plyne, že by mohl být Lunar Lake dokonce rychlejší než Apple M. Maximální paměť, kterou však Intel dokáže nabídnout je 32GB, což je méně, než kolik dokáže nabídnout Apple u svých čipů Pro a Max. První zařízení s těmito čipy budou dostupná od 24. září letošního roku.