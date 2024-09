S těmito produkty se Apple pravděpodobně příští týden rozloučí

Tento model je první základní model s velkým 6,7 palcovým displejem poté, co prodejně selhaly iPhony 12 mini a 13 mini. Lákadlem je především slušná výdrž baterie, na což Apple párkrát upozorňoval i ve svých reklamách.

Příští týden se pravděpodobně dočkáme obměny všech tří modelů Apple Watch. Očekává se, že Series 10 přijde s většími (a efektivnějšími) displeji, tenčím krytem a potenciálně i novou čipovou sadou. Očekává se také, že Ultra 3 letos dorazí s menšími zlepšeními. SE 3 by pak mohl dorazit s plastovým krytem. Pokud dorazí všechny uvedené modely, Apple pravděpodobně ty starší přestane prodávat generace předešlé.

AirPods 2 a AirPods 3

Apple prodává AirPods 2 od roku 2019, slouží jako základní model za dostupnou cenu se všemi základními funkcemi. A přestože AirPods 3 byly představeny v roce 2021 s prostorovým zvukem, lepší kvalitou zvuku a dalšími funkcemi – Apple stále ponechal AirPods 2 v prodeji. To by se však mělo brzy změnit. Jelikož se očekává příchod AirPods 4, tyto dva modely by měly z nabídky zmizet.