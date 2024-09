Nový Mac mini přijde o tyto oblíbené porty! Potěší ale něčím jiným

Je tomu jen pár týdnů, co prosákly na světlo světa velmi zajímavé informace poodhalující blízkou budoucnost ikonického počítače Mac mini. Tohoto drobečka má mít totiž Apple v plánu již letos zásadně zmenšit a to zhruba do velikosti Apple TV, byť u něj chce zachovat perfektní výkon i další technické specifikace. A nyní se o něm díky zdrojům skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu dozvídáme další zajímavosti, kdy jednou může zklamat, druhou však naopak potěší.

Gurmanovy zdroje přišly tentokrát konkrétně s tím, že má Apple u Macu mini M4 v plánu zcela zabít USB-A porty a nahradit je plně USB-C porty. Jen pro představu, současná verze Macu mini disponuje dvěma či čtyřmi USB-C/Thunderbolt 4 porty a dvěma USB-A porty. Nová generace tohoto stroje by pak měla nabízet hned pět USB-C/Thunderbolt 4 portů, kdy tři budou umístěny na zadní straně a dva pak na přední. Kromě USB-C portů pak bude dále k dispozici ethernet, HDMI či 3,5mm jack. Co je pak velmi dobrou zprávou, je to, že i přes plány na zásadní zmenšení počítače u něj Apple dokáže udržet zdroj uvnitř a nebude tedy třeba využívat externí power brick. Podzim tedy může být pro fanoušky Applu opravdu zajímavý.