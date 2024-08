Jak na iPhonu nastavit vlastní zvuk po připojení k nabíječce

Všichni známe ten charakteristický zvuk, který se ozve při připojení iPhonu k nabíječce. Ačkoli je tento zvuk praktický, může se časem omrzet. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak k tomuto zvuku přidat vlastní upozornění podle svých představ. Stačí využít aplikaci Zkratky, která je součástí každého iPhonu.

Chcete si zpříjemnit chvíle nabíjení vašeho iPhonu? S aplikací Zkratky to jde snadno! Změňte nudný standardní zvuk na vaši oblíbenou skladbu, vtipnou hlášku nebo cokoliv jiného. Je úplně jedno, zda váš iPhone připojíte ke klasické nebo bezdrátové nabíječce.

Jak na iPhonu nastavit zvuk po připojení k nabíječce

Ať už chcete slyšet svou oblíbenou skladbu, nebo si nechat přečíst vtipný text, možnosti jsou téměř neomezené.

Postup krok za krokem:

Otevřete aplikaci Zkratky: Najděte aplikaci Zkratky na svém iPhonu a otevřete ji. Vytvořte novou automatizaci:

V dolní části obrazovky klepněte na Automatizace .

. V pravém horním rohu klepněte na +.

3. Nastavte spouštěč: Do vyhledávacího pole zadejte Nabíječka, potvrďte a zaškrtněte Připojeno. Klepněte na Spustit okamžitě. Tím spustíte automatizaci pokaždé, když připojíte iPhone k nabíječce. Vpravo nahoře klepněte na Další.

4. Přidejte akci: Klepněte na Přidat akci.

5. Vyberte akci podle vašeho přání: Do vyhledávacího pole zadejte podle potřeby Přehrát zvuk nebo Přečíst text. Pokud jste zvolili Přečíst text, klepněte do příslušného pole a zadejte požadovaný text. Klepněte na Hotovo.

A je hotovo – právě jste nastavili vlastní zvuk, který se přehraje po připojení iPhonu k nabíječce. Bohužel v současné chvíli nelze nijak zrušit stávající zvuk, takže se vám krátce po sobě ozvou obě notifikace.

