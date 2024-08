To je senzace! Apple chce přinést akční tlačítko z iPhonů 15 Pro i na starší modely

Akční tlačítko, které Apple představil poprvé loni u iPhonů 15 Pro a které se má letos dostat i na základní iPhony 16, nebude dost možná do budoucna jen výsadou iPhonů představených v roce 2023 a později. Naznačuje to minimálně patentová přihláška Applu, dle které bychom se mohli do budoucna dočkat krytů na starší iPhony, jenž budou akčním tlačítkem taktéž vybaveny. A nebo krytů, které budou disponovat dalšími tlačítky, jenž umožní iPhone využívat ještě komplexněji.

Myšlenka Applu je podle patentu naprosto jednoduchá – jde mu ve výsledku jen o vytvoření speciálních pouzder, která nebudou disponovat jen klasickými tlačítky, které jsou de facto jen nástavcem pro tlačítka na telefonu, ale taktéž tlačítky, které by spouštěny samostatné akce bez nutnosti fyzické interakce s tlačítkem telefonu. Jinými slovy, kryty by do budoucna mohly disponovat tlačítky propojitelnými s iPhonem například přes Bluetooth, které by sloužily k ovládání dalších funkcí telefonu, jenž standardně přes tlačítka na něm aktivovat a ovládat nejde. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že by vytvořil něco podobného jako například Xbox u ovladače Elite Controller či PlayStation u DualSense Edge.

FineWoven kryty se Applu příliš nepovedly apple finewoven apple obal finewoven finewoven apple finewoven Apple finewoven obal finewoven apple apple finewoven iphone 15 apple obaly finewoven Vstoupit do galerie

Zda se něčeho podobného v budoucnu skutečně dočkáme či nikoliv samozřejmě můžeme v tuto chvíli maximálně tak hádat, jelikož se jedná jen o patentovou přihlášku. Nejedná se ale ve výsledku o nic až tak technologicky náročného či nesmyslného, takže by příchod podobně chytrých pouzder rozhodně nepřekvapil. A co byste od budoucích krytů pro iPhony chtěli vy?