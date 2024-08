Spotify: Apple prakticky zlikvidoval jednu z našich klíčových funkcí!

Komplikovaný vztah mezi Spotify a Applem čelí dalšímu výzvě. V nejnovějším sporu Spotify tvrdí, že Apple zlikvidoval funkčnost Spotify Connect jedním klíčovým způsobem: ovládáním hlasitosti pomocí tlačítek hlasitosti.

Změna tlačítka hlasitosti může být porušením DMA

Chování tlačítka hlasitosti se může zdát jako zanedbatelná věc, o kterou snad ani nemá cenu se hádat, ale když vytváříte audio aplikaci, je to poměrně důležité. A podle Spotify nedávná změna ze strany Apple způsobila, že tato funkce přestala fungovat pro jeho funkci Spotify Connect. „Při streamování do připojených zařízení přes Spotify Connect na iOS mohli uživatelé dříve používat fyzická tlačítka na straně svého iPhonu k úpravě hlasitosti. V důsledku této změny to již nebude fungovat,“ uvedla Sarah Perez pro server TechCrunch. Aby obešli tento problém, uživatelé Spotify iOS budou místo toho přesměrováni na použití posuvníku hlasitosti v nabídce Spotify Connect v aplikaci k ovládání hlasitosti na připojených zařízeních.

Společnost Spotify tvrdí, že tento krok opět staví Apple do rozporu s nařízením EU o digitálních trzích (DMA). Konkrétní částí DMA je článek 6(7), který uvádí, že „Správce brány musí poskytovatelům služeb… bezplatně umožnit účinnou interoperabilitu a přístup pro účely interoperability se stejnými hardwarovými a softwarovými funkcemi, které jsou dostupné službám nebo hardwaru poskytovaným správcem brány.“ Spotify tvrdí, že vlastní HomePod a Apple TV společnosti Apple se integrují s iPhonem jedinečným způsobem. Uživatelé mohli se Spotify Connect až donedávna použít tlačítka hlasitosti iPhonu k ovládání hlasitosti těchto zařízení. Nedávná změna ale způsobila, že tato funkce přestala fungovat. V očekávání tohoto negativního dopadu na uživatele Spotify integroval do své aplikace iOS novou funkci. Bude detekovat stisk tlačítka hlasitosti, když se používá Spotify Connect. Poté zašle oznámení, které vás přesměruje na ovládací prvky hlasitosti v aplikaci.