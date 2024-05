Spotify se zbláznilo? Před 3 lety lidem prodalo kravinu za 2000 Kč. Teď jim radí, ať ji vyhodí

Pamatujete si, s jakou slávou oznámilo Spotify v roce 2021 svůj první hardware ve formě multimediálního ovladače Car Thing, který měl do vozů bez displeje či jiných ovládacích prvků dodat možnost snadného používání Spotify za jízdy? Vsadíme se, že určitě ano. Jednalo se totiž tehdy o solidní poprask, který však poměrně překvapivě docela rychle utichl. A na konci letoška pak utichne úplně.

Představení Car Thing ze strany Spotify bylo reakcí na odstranění režimu Car View z jeho mobilní aplikace. Jednalo se konkrétně o velmi jednoduchý grafický ovládací režim, který nebylo problém používat ani za jízdy. Spotify si však zřejmě neuvědomilo, že v roce 2021 byly již displeje ve vozech naprostým standardem a že když odstraní ze své aplikace Car View, vlastně není příliš potřeba, aby poskytlo řešení ve formě hardwaru za 90 dolarů, tedy v přepočtu 2000 Kč. Car Thing se proto prodával velmi špatně, kvůli čemuž se společnost rozhodla v červenci 2022 ukončit jeho výrobu, avšak se slibem, že bude i nadále fungovat. To už ale nyní neplatí.

Spotify totiž začalo majitelům Car Thing, který se prodával jen v USA, rozesílat maily, ve kterých informuje o tom, že od 9. prosince 2024 přestane tento produkt zcela fungovat. Jeho vlastníci se tedy mají na jeho znefunkčnění připravit. A jak? To je možná to nejbizarnější. V mailu totiž doslova stojí, ať jej jeho majitelé resetují do továrního nastavení a následně jej zlikvidují podle místních pokynů pro elektronický odpad. Ano, technologický gigant opravdu ve 21. století, ve kterém se dnes a denně řeší problematika elektroodpadu, radí to, ať zničíte doposud fungující elektroniku, kterou se on sám zbůhdarma rozhodl zaříznout. Přitom na internetu kolují návody, jak na Car Thing nainstalovat operační systém Android a používat jej tak jako elementární tablet. Zkrátka a dobře, tohle se opravdu nepovedlo.