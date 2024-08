Blíží se AI revoluce? Apple chce investovat do tvůrců ChatGPT

Společnost Apple se umělé inteligence rozhodně nebojí. Podle nejnovější zprávy, kterou nedávno zveřejnil deník The Wall Street Journal, se cupertinská společnost chystá dokonce investovat do jednoho z největších gigantů na poli AI v současnosti.

Apple se podle zpráv z The Wall Street Journal připravuje na investici do společnosti OpenAI, která mimo jiné stojí za populárním jazykovým modelem ChatGPT. Ačkoli zatím nejsou známy konkrétní částky ani podrobnosti o příslušném jednání, zmíněná zpráva naznačuje, že tato nová investiční aktivita by mohla zvýšit hodnotu společnosti OpenAI na více než 100 miliard dolarů. Apple již dříve oznámil, že integrace ChatGPT se stane součástí Siri na iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia ještě před koncem roku. S uživatelským souhlasem bude Siri schopna přímo odpovídat na otázky a další podněty pomocí ChatGPT. ChatGPT bude také dostupný jako možnost pro systémový nástroj Writing Tools společnosti Apple, což uživatelům umožní generovat text a obrázky. Apple uvedl, že ChatGPT bude na svých platformách poháněn nejnovějším modelem GPT-4o od OpenAI.

Majitelé iPhonu, iPadu a Macu budou moci ChatGPT používat zdarma bez nutnosti vytvářet účet. Předplatitelé ChatGPT Plus budou moci připojit své účty, aby získali přístup k placeným funkcím na těchto zařízeních. Apple uvedl, že OpenAI nebude uchovávat ChatGPT požadavky provedené z jeho zařízení a že IP adresy uživatelů budou maskovány. Funkce Apple Intelligence začaly být dostupné pro vývojáře k testování v beta verzi iOS 18.1 minulý měsíc, ale integrace ChatGPT zatím není k dispozici. Funkce Apple Intelligence vyžadují iPhone 15 Pro nebo iPhone 15 Pro Max nebo Mac nebo iPad vybavený čipem M1 nebo novějším. Jazyk zařízení musí být nastaven na americkou angličtinu, přičemž podpora dalších jazyků bude postupně rozšiřována v průběhu příštího roku.