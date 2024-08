Apple mistrem detailu! Apple Watch 10 představí přesně na 10. výročí prvních Apple Watch

Pondělní oznámení zářijové Keynote bylo ze strany Applu pro mnohé z nás velkým překvapením, jelikož takřka celý fanouškovský svět počítal s tím, že se této události dočkáme až o den později s tím, že samotná Keynote následně proběhne v úterý 10. září. Tak se však nakonec nestane a představení Apple novinek si užijeme už v pondělí 9. září. A dost možná z dobrého důvodu.

Konání Keynote v pondělí namísto tradičního úterý si mnoho fanoušků vysvětluje tím, že v úterý se koná v USA prezidentská debata, která si pro sebe získá spoustu pozorností mnoho hodin před ní i po ní. Pro Apple tak dává větší smysl ukázat novinky dříve a alespoň chvíli si díky tom užít maximální možnou pozornost. Pravda však může být nakonec někde zcela jinde – konkrétně ve velmi pěkné symbolice. 9. září se totiž Keynote v minulosti už konala. Stalo se tak konkrétně v roce 2014 a do historie se tato Keynote zapsala tím, že na ní Tim Cook světu představil první generaci Apple Watch. A letos – tedy o 10 let později – se ve stejný den světu představí 10. generace těchto hodinek.

Jelikož je Apple mistrem detailu, absolutně nikoho by nepřekvapilo, kdyby Keynote na 9. září naplánoval záměrně kvůli Apple Watch na v předtočeném videu toto výročí vzpomenul. Tím spíš, když svět alespoň podle dosavadních úniků informací čeká od Apple Watch Series 10 poměrně velké věci. Dočkat bychom se měli například zvětšení displeje v kombinaci s nasazením užších rámečků či celkovým zúžením těla hodinek. Co dalšího si Apple pro své smartwatch přichystá se nicméně dozvíme až druhý zářijový týden. Snad bude skutečně o co stát.