Zeptali jsme se operátorů, jak jsou na tom se zavedením roamingu u Apple Watch LTE

Ačkoliv v současnosti nabízí všichni tři tuzemští operátoři podporu Apple Watch LTE, tedy možnost volání z Apple Watch Cellular bez nutnosti připojení k blízkému iPhonu, jen v jednom případě lze o této službě hovořit jakožto o plnohodnotné náhradě iPhonu. V případě Vodafone a O2 si totiž z hodinek zavoláte stále jen na území České republiky, jelikož ani jeden z operátorů zatím u tarifu pro Apple Watch nenabízí podporu roamingu. Tou se tak může stále chlubit jen T-Mobile, který její spuštění ohlásil loni v prosinci. A přestože mnozí uživatelé Apple Watch doufali v to, že jeho krok přiměje konkurenci k brzké reakci, nestalo se tak a i dobrého tři čtvrtě roku po oznámení podpory roamingu u Apple Watch T-Mobile jak Vodafone, tak O2 toto řešení nenabízí, což je zejména v čase dovolených docela škoda.

Rozhodli jsme se proto oslovit tiskové mluvčí obou operátorů s jednoduchým dotazem: „Jak to vypadá se zavedením podpory roamingu u Apple Watch Cellular? “ Výsledek tak úplně nepotěší. Ostatně, posuďte sami:

Oficiální vyjádření Vodafone zní takto:

„Zavedení podpory roamingu u Apple Watch Cellular bychom našim zákazníkům a zákaznicím rádi nabídli. Aktuálně pracujeme ale i na dalších novinkách, žádný konkrétní termín tak zatím nemáme.“

Oficiální vyjádření O2 zní takto:

„Operátor O2 v tuto chvíli pracuje na technickém řešení tak, aby zákazníci mohli využívat své služby prostřednictvím Apple Watch i v zahraničí. Jakmile bude vše pro nasazení připraveno, budeme o tom zákazníky informovat.“

Ani v jednom případě jsme se tedy bohužel nic konkrétního nedozvěděli a můžeme tedy jen hádat, kdy bude podpora roamingu u Apple Watch LTE k dispozici. Pro úplnost se snad jen sluší dodat, že zatímco T-Mobile spustil podporu LTE u Apple Watch 14. června 2021 a roaming pak 12. prosince 2023, O2 spustilo podporu LTE bez roamingu 25. října 2022 a Vodafone dokonce až 1. listopadu 2023. S ohledem na tyto skutečnosti se tak jeví pravděpodobnější to, že dříve spustí podporu roamingu u Apple Watch LTE O2 než Vodafone. Doufejme tak alespoň v to, že se tak nestane znovu dlouhých 16 měsíců po T-Mobile. To by totiž ve výsledku znamenalo spuštění někdy v dubnu příštího roku. Ale kdo ví, třeba jak Vodafone, tak O2 překvapí.