Vyzkoušeli jsme Apple Watch LTE a zde jsou naše postřehy

Když Apple v roce 2017 světu ukázal své první Apple Watch s podporou mobilního datového připojení nebo chcete-li LTE, nejednomu jablíčkáři tím vyrazil dech. Jednalo se tehdy o svým způsobem nevídané řešení a zároveň o skvělou možnost, jak se alespoň částečně zbavit nutnosti mít u sebe neustále pro spojení se světem mobilní telefon. Čeští jablíčkáři si však na zprovoznění služby museli počkat až do poloviny letošního června, kdy s ní konečně přišel T-Mobile, takže je na našem území služba stále poměrně čerstvou novinkou. Přesně proto jsem se jí ostatně rozhodl otestovat v předešlých týdnech i já, abych si na ní udělal názor a předal vám co nejvíce mých postřehů, které by vám mohly pomoci v potenciálním rozhodování nad koupí kompatibilních hodinek.

Ptáte-li se, proč přicházím s výsledky testování až nyní, je to proto, že potenciální upgrade na LTE modely Watch bude většina z nás stejně řešit až na podzim s příchodem nových Apple Watch Series 7, popřípadě pádem cen stávajících verzí. S testováním jsem proto netlačil moc na pilu, ale snažil se spíš o komplexnost pramenící z dlouhodobějšího dennodenního testování ve standardním životě. Dost už ale bylo úvodních formalit. Pojďme se do hodnocení funkčnosti mobilních dat na Apple Watch pustit.

Na testování se mi do rukou (respektive na zápěstí) dostaly konkrétně Apple Watch Series 6 44 mm ve vesmírně šedé variantě, což je konfigurace, kterou používám i běžně – byť na zápěstí standardně nenosím Series 6, ale “jen” Series 5 v GPS verzi, nikoliv LTE. S ohledem na tuto skutečnost tak můžu říci, že pro mě hodinky nebyly z hlediska technologií a tak podobně žádným překvapením, ale hlavně žádným omezovačem. Díky tomu jsem je tak mohl využívat skutečně naprosto stejně jako mé “osobní” Watch.

Můj denní hodinkový režim zahrnuje jejich každodenní nabití přes noc s tím, že z nabíječky je sundávám zhruba kolem 6:30 ráno a umisťuji je na ní opět večer kolem 21 hodiny s tím, že mi na nich zbývá většinou něco kolem dvaceti až třiceti procent baterie. Co se týče funkcí, které na nich využívám, je to primárně příjem notifikací na zprávy, telefonáty, maily, novinky v aplikacích a na sociálních sítích, kterých jsou za den (bohužel) někdy i vyšší stovky. Prosím, nezačněte mě za počet mých notifikací hned lynčovat. Moje workflow je holt takto nastaveno a jelikož mi vyhovuje, nemám potřebu jej v současnosti jakkoliv měnit. Výše uvedené číslo berte proto skutečně jen jako ukazatel toho, že hodinky skutečně na mém zápěstí nezahálí a co víc – jedná se o funkce, které jsou na internetovém připojení – byť tom u iPhonu či přes WiFi hodinek – závislé. Kromě notifikací pak přes Watch ovládám svou HomeKitovou domácnost, ke které je taky potřeba přistupovat přes internet, a samozřejmě i hloupůstky typu Spotify a tak podobně. Vcelku rád si přes ně měřím i procházky v ostřejším tempu či jiné sportovní aktivity, což sice internetové připojení nevyžaduje, ale zato poměrně dost spotřebovává při delším spuštění baterii. Pokud by vás pak zajímalo, jak to mám s telefonem, ten mám samozřejmě kvůli příjmu notifikací takřka neustále ve své blízkosti. Podtrženo, sečteno – hodinky dle mého názoru vytěžuji poměrně značně.

Asi vás nepřekvapí, že jakožto poměrně velkého milovníka Apple Watch mě již mnohokrát omezení ve formě nutnosti telefonu v mé blízkosti kvůli zachování jejich plné funkčnosti dost limitovalo, jelikož mě zkrátka přimělo s sebou vždy telefon vzít, aniž jsem třeba úplně chtěl. Když jsem proto nasadil na své zápěstí Apple Watch LTE, jejichž nastavení mobilní sítě je mimochodem neuvěřitelně jednoduché a zabere vám snad ani ne 30 sekund, a vyšel poprvé ven bez telefonu v kapse, skutečně jsem si to užíval. K dispozici být totiž musím (a chci) kvůli práci v podstatě neustále a to bylo rázem díky mobilnímu připojení u Watch snadnější než kdykoliv předtím.

Při prvním testu mě popravdě zprvu poměrně dost zarazila výdrž baterie hodinek, která mi přišla dost tragická. Aniž bych je nějak vytěžoval, procenta baterie letěla dolů a to stylem snad 10 % za 15 minut. Je ale pravda, že jsem si stihl krátce zavolat a vyřídit pár mailů a zpráv, samozřejmě skrze diktování, což se později ukázalo jako primární příčina rychlého vybíjení. Později totiž baterka už tak rychle neklesala, byť samozřejmě padala o poznání rychleji než u GPS modelů Watch. Holt, nějakou daň za mobilní data obětovat musíme. Ve výsledku jsem se tak po ostřejším začátku s telefonáty a maily dostal při hodinové procházce, v jejímž průběhu mi na hodinkách cinklo pár dalších zpráv a notifikací o nějakých 18 % baterie dolů, což sice není málo, ale na druhou stranu ani žádný vyloženě extrém.

Kdybych pak měl výdrž hodinek zhodnotit nějak obecněji, za poslední zhruba dva týdny, co je testuji, jsem se jí necítil ani jednou jakkoliv limitován, jelikož jsem vždy byl schopen do večera – byť třeba už jen s jednotkami procent – vyjít. Vždy jsem byl nicméně mimo připojení k telefonu na datech u Watch “jen” kolem hodinky až hodinky a půl. Počítejte tedy s tím, že pokud máte pro hodinky energeticky náročnější režim než já a rádi byste u nich mobilní data využívali denně třeba tři hodinky, do večera vám nabité stěží vydrží. S ohledem na tuto skutečnost je proto třeba brát LTE u Watch dle mého spíš jako krátkodobou alternativu telefonu nežli něco, čím by jej bylo možné vyloženě nahradit řádově na celý den. Půl až třičtvrtě pracovního dne vám bez připojeného telefonu zřejmě přežijí, nabíječce se ale pak nevyhnete.

Bohužel, dlouhodobější nahrazení iPhonu pomocí Apple Watch s mobilním připojením není možné i z jiných důvodů, za které Apple vlastně ani tak úplně nemůže. Některé watchOS aplikace jsou bez telefonu zkrátka nevyužitelné, což je ohromná škoda. Například takové Google Mapy potřebují vždy navigování nejprve “nastartovat” právě přes telefon, což bohužel nezabijí jen je, ale druhotně i samotné Apple Watch. Co naplat, že si ty rozumí dokonale s Apple Maps, ve kterých si lze nastavit vše pohodlně přímo ve watchOS aplikaci. Jejich obliba však holt nesahá Google Mapám ani po kotníky. Ani Messenger na tom pak nebyl v mém případě několikrát o moc lépe. Čas od času totiž vyžadoval, abych pro spuštění watchOS aplikace nejprve znovu spustil aplikaci na iPhonu, což v situaci, kdy jej při sobě nemáte, není tak úplně jednoduché. Zde však je štěstí alespoň to, že můžete i nadále reagovat na příchozí zprávy, takže nejste vyloženě odříznutí od světa.

Zatímco některé aplikace potřebují přes iPhone “startovat” svou funkčnost, jiné byste na Watch poměrně překvapivě hledali marně. Proč to říkám? Protože se jedná i o aplikace, které jsou mnohými využívány na iPhonech dnes a denně a tudíž se nedá říci, že Apple Watch LTE jsou de facto iPhonem na zápěstí. A o jakých že aplikacích se to vlastně bavím? Namátkou Liftago, kterému watchOS aplikace zatím chybí a které si tedy přes Apple Watch zkrátka nepřivoláte. To Uber je písnička jiná – aplikaci nabízí a problém s ním tedy není. Totéž platí samozřejmě i pro nativní aplikace Najít a další spousty softwarů, které nějaké internetové připojení vyloženě vyžadují. Nemilým překvapením pro mě pak bylo Spotify, které se mi ani přesto, že mám Premium účet, nepodařilo rozchodit jinak než v offline režimu, takže jsem si musel na streamování hudby z Watch stejným stylem jako z iPhonu nechat zajít chuť.

Rozhodně bych však nechtěl, abyste kvůli předešlým řádkům vnímali Apple Watch LTE negativně, jelikož špatné v žádném případě nejsou. Komunikace přes ně je totiž jedním slovem vynikající a pokud byste je pořizovali právě kvůli potřebě vyřídit telefonáty či zprávy kdykoliv, kdekoliv a bez telefonu v blízkosti, budete dle mého nadšeni. Ať už se bavíme o vyzvedávání mailů či doručování textovek či zpráv z nejrůznějších komunikátorů, vše chodí velmi rychle a vy tak můžete se světem komunikovat prakticky tak jako když máte v kapse iPhone. Jasně, místo klávesnice budete muset diktovat, což je občas celkem porod, ale zvyknout se na to dá. Pokud však nemáte tento typ zadávání textu do zařízení rádi, raději do Apple Watch LTE nechoďte. Dost možná by nenaplnily vaše očekávání.

Co se týče telefonátů, i ty jsou připojovány ve Watch bleskově a kvalitativně je lze bez problému srovnat s těmi klasickými z iPhonu. Minimálně v mém případě mi protistrana mnohokrát řekla, že by vůbec neřekla, že volám přes Apple Watch a nikoliv přes iPhone a to dokonce ani v případě, že jsem nevolal přes AirPods připojené k hodinkám, ale přes interní mikrofon a poslouchal tedy přes interní reproduktor. Jasně, je potřeba počítat například s tím, že při volání přes interní reproduktor uslyší protistranu celé vaše okolí, protože je nelze používat tak “tiše” jako iPhone, a že třeba při foukání větru bude protistrana nadávat jak při použití AirPods, tak interního mikrofonu Apple Watch, ale to jsou dle mého vcelku drobnosti. To nejdůležitější – tedy funkčnost telefonátů jako takových – je bezproblémové a o to jde především. Počítejte nicméně s tím, že telefonáty hodinky skutečně “vyšťavují”. Apple na svém webu uvádí, že volat přes LTE Watch jde zhruba hodinu a půl, přičemž v mém případě jsem se na tento čas zhruba dostával. Konkrétně mi hodinky “umíraly” zhruba na hodině a čtyřiceti minutách, což není žádný zázrak.

Pokud by vás zajímalo, jak je to s notifikacemi, zde mě mile potěšilo, že jsem si je nemusel po spárování LTE Watch s mým iPhonem nikterak upravovat – respektive přenastavovat můj stávající systém z Watch 5. Na těch používám u všech aplikací jednoduché zrcadlení iPhonu, které se mi osvědčilo nejvíce a které ve výsledku funguje skvěle i na LTE Apple Watch. Super je, že pracovat lze s příchozími notifikacemi na Apple Watch LTE úplně stejně jako s notifikacemi příchozími na GPS Watch s připojeným iPhonem. I zde tedy pocítíte sílu mobilních hodinkových dat plnými doušky.

Jak tedy Apple Watch LTE po více než dvou týdnech testování zhodnotit z pohledu dlouhodobého uživatele Apple Watch? Za mě se jedná o super vychytávku, kterou je opravdu fajn mít na zápěstí. Volnost, kterou vám poskytnou, je totiž nejenže velmi příjemná, ale popravdě i návyková a bude vás bavit. Na druhou stranu ale musím znovu zopakovat, že omezení, které u nich musí člověk skousnout pár je a ne všechny jsou úplnými drobnostmi. Jak jsem však psal výše, ne za všechny Apple může, což sice není ve výsledku tak úplně omluva, je ale fajn si tuto skutečnost uvědomit. Pokud ale po občasném oproštění se od vašeho iPhonu toužíte, myslím si, že budete se službou jako takovou spokojeni – tím spíš, když jí T-Mobile nabízí za 99 Kč měsíčně po uplynutí třech testovacích měsíců a dá se očekávat, že i zbylí dva operátoři nasadí později v tomto roce stejné cenovky. Upřímně, LTE model si na podzim koupím zcela určitě i já, protože mi stovka měsíčně za mou větší volnost – byť částečnou – určitě stojí. A pokud vás LTE na hodinkách bavit nebude, zkrátka si jej deaktivujete. Příplatek za Cellular verze hodinek totiž zas tak velký není.

