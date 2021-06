Apple Watch LTE v ČR: 5 nejčastějších otázek a odpovědí

Apple Watch LTE v ČR budou již od příštího pondělí realitou. Se spuštěním jejich podpory totiž počítá první tuzemský operátor T-Mobile. Brousíte-li si na tuto vychytávku zuby i vy, ale nejste si jisti, že jí zcela chápete, máme pro vás 5 nejčastějších otázek a odpovědí, kterými nás v průběhu dneška zásobujete a ve kterých bychom vám tedy rádi udělali jasno.

Jak to funguje?

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že Apple Watch s podporou LTE fungují tak, jako kdybyste do nich dali kopii vaší SIM karty (ať už fyzické či elektronické) z iPhonu. Jakmile se přes eSIM přihlásí hodinky do sítě operátora, lze je využívat de facto stejným způsobem jako iPhone. To ale znamená i to, že je na ně svým způsobem jako na iPhone nahlíženo, takže jakmile vám někdo volá, začnou vám zvonit jak hodinky, tak iPhone i ve chvíli, kdy k sobě nebudou připojené. Jak hodinky, tak iPhone totiž budou de facto disponovat jedním telefonním číslem. A právě v tom byl doposud zakopaný pes. Rozdvojení telefonního čísla a jeho následné udržení na dvou zařízeních v chodu současně vyžaduje speciální technologie, kterými doposud operátoři nedisponovali – až nyní T-Mobile. Ten spouští dle svých slov podporu 14. 6..

Jaké Apple Watch k tomu jsou potřeba?

Dá se říci, že jakékoliv s podporou LTE, což jinými slovy znamená, že to musí být modely zakoupené v zahraničí a to navíc ještě v zemích, které využívají stejné telefonní technologie jako Evropa. Teoreticky si tedy můžete LTE u Apple Watch užít na kompatibilních modelech od Series 3 z roku 2017. Aby vše fungovalo, bude však potřeba jak Watch, tak iPhone, přes který do hodinek nahrajete příslušný tarif, zaktualizovat na chystané watchOS 7.6 a iOS 14.7. Ty dorazí pro veřejnost do konce tohoto týdne. Pokud vlastníte Apple Watch jen v GPS verzi, máte smůlu. Podpora LTE u Watch v České republice vám život v žádném směru logicky nezlepší.

Jak je to s cenou a tarify?

Pokud vás myšlenka nemuset u sebe nosit telefon díky podpoře LTE u Apple Watch láká, počítejte s tím, že tento komfort nebude (bohužel) zadarmo. Ačkoliv s mnozí z vás alespoň podle komentářů myslí, že s hodinkami půjde sdílet váš mobilní tarif, úplně tomu tak není. V tuto chvíli sice zatím nevíme, jak bude T-Mobile, který jako jediný tuzemský operátor podporu eSIM u Apple Watch nabídne, k tarifům přistupovat (tedy jestli umožní určité sdílení mobilního datového balíčku, či vás bude “nutit” k dokoupení solo tarifu), ale v obou případech si za to nechá samozřejmě zaplatit. Kolik to bude je ale ve hvězdách a dozvíme se to bohužel až příští pondělí. Například v Německu lze nicméně LTE do Apple Watch dostat už za příjemných 5 Euro.

Co mi LTE v hodinkách umožní?

S trochou nadsázky by se dalo říci, že vám LTE v Apple Watch umožní dělat naprosto vše, na co jste zvyklí při připojeném iPhonu, avšak bez připojení k němu. Budete tedy moci vyřizovat hovory, zprávy, vyzvedávat notifikace, kontrolovat maily či si streamovat hudbu ze Spotify nebo Apple Music. Zkrátka a dobře, odpadnou veškerá omezení, se kterými byste se potýkali, jakmile by se vaše hodinky odpojily od iPhonu a nebyly na WiFi. iPhone tak budete moci nechávat klidně doma, aniž byste ztratili kontakt se světem. Jeden malý iPhonek totiž budete mít de facto neustále na ruce, byť ano, spoléhat u něj budete muset spíše na diktování nežli psaní na klávesnici a další podobné “krkolomnosti”.

Jak je to se spotřebou baterie?

Že je LTE zátěží pro baterii zřejmě nemá příliš smysl rozebírat, jelikož je to asi každému jasné. Nemusíte se však bát, že by se jednalo o nějaký masakr, kvůli kterému by byly hodinky naprosto nevyužitelné. Apple totiž na svých amerických stránkách u baterie v LTE verzích Apple Watch uvádí, že i při připojení k mobilní síti 4 hodiny vám hodinky vydrží celý den, což je v řeči Applu 18 hodin. Co se pak týče aktivit, které Apple bere za standardní pro celodenní výdrž, je to kromě čtyřhodinového připojení k LTE 90 kontrol času (myšleno rozsvícení displeje), 90 příchozích upozornění, 45 minut využívání aplikací a 60 minut cvičení se zapnutou hudbou z Apple Watch přes Bluetooth.

Pokud by vás zajímalo, jak jsou na tom LTE Apple Watch při hovorech, počítejte s tím, že jejich baterii hovory vysajete za 1,5 hodiny, což sice není žádná sláva, ale na druhou stranu ani propadák. Pěkně vypadá i výdrž při přehrávání hudby. Zatímco z úložiště Apple Watch si dokážete do Bluetooth sluchátek posílat hudbu zhruba 11 hodin, streamovat hudbu přes LTE zvládnou hodinky velmi slušných 8 hodin. Nejedná se tedy o žádný markantní rozdíl. Pokud by vás pak zajímalo, jak na tom jsou hodinky při cvičení, vezmete-li je na venkovní workout, při zapnutém LTE a GPS (a tedy neustálé možnosti přijímat notifikace a tak podobně) vydrží více než 6 hodin. Nemáte-li tedy tréninky delší, budete i zde zřejmě spokojeni.

