Podzim může přinést hned 4 nové Macy s M4!

Zdá se, že letošní podzim bude na nové jablečné počítače opravdu štědrý. Podle nových informací skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana totiž kalifornský gigant zintenzivnil testování hned čtyř nových Maců osazených čipem M4 s tím, že v ideálním případě by na podzim světu ukázal všechny testované kousky.

V tuto chvíli není bohužel tak úplně jasné, co vše je testováno. Vzhledem k loňsku se však dá očekávat příchod nové generace MacBooků Pro s tím, že dalšími novými Macy by se mohly stát modely Mac mini a iMac. Poměrně zajímavé je pak to, že jsou testovány stroje jak s již dříve odhalenými verzemi čipu M4, tedy s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU, tak i se zbrusu novou konfigurací, která se má skládat z 8jádrového CPU a 8jádrového GPU. Tento stroj by tedy měl být výkonnostně nejslabší a tedy z logiky věci i nejlevnější s tím, že jako nejpravděpodobnější kandidát na tento čip se jeví základní Mac mini. Právě ten se totiž vyznačuje svou nízkou cenou už v předešlých generacích, takže by zde dávalo nasazení podobného čipového řešení smysl.

Kdy přesně Apple novinky ukáže sice můžeme zatím jen hádat, nicméně dřív než v říjnu se tak prakticky 100% nestane. Macy totiž bývají zpravidla odhalovány až po iPhonech, které přichází v září. Nemá proto příliš smysl očekávat, že bychom se nových strojů mohli dočkat dříve než právě v říjnu, ne-li v listopadu.