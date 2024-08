O čem se šeptá u Applu: 5G modem, záhadný robot a změny v barvách iPhonu 16

Oficiální představení letošních iPhonů se nezadržitelně blíží. Spolu s tím nabírají na obrátkách také nejrůznější spekulace. Podle těch nejnovějších by se iPhone 16 Pro mohl letos obléknout do zcela nového barevného odstínu. Kromě tohoto tématu bude v dnešním souhrnu řeč o tajemném jablečném robotovi a o budoucím 5G modemu od Applu.

Nová barva iPhonu 16 Pro

Leaker Majin Bu v průběhu uplynulého týdne uvedl, že by iPhone 16 Pro mohl získat novou bronzovou barvu s názvem Desert Titanium. Tento odstín by se mohl stát nástupcem dosavadního Blue Titanium. V nedělním příspěvku na Twitteru, kde sdílel obrázek prstenců kolem čoček fotoaparátů údajně určených pro modely iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max, se Bu o tomto názvu zmínil. „Barva Desert Titanium je taková tmavě zlatá,“ uvedl . Není to poprvé, co leaker použil název Desert Titanium. Již v únoru Bu uvedl, že se odstín Desert Titanium bude podobat zlaté variantě nabízené u iPhonu 14 Pro v roce 2022, ale bude „hlubší a výraznější“. iPhone 16 Pro představí Desert Titanium jako novou barevnou variantu, která nahradí Blue Titanium u iPhonu 15 Pro. Bude k dispozici po boku bílé, černé a přírodní titanové varianty. Letošní černý titan by měl být tmavší, zatímco přírodní titan bude mít výraznější šedou povrchovou úpravu. Jeden z úniků informací naznačuje, že Apple používá vylepšený proces pro povrchovou úpravu a barvení titanu, což by mělo mít za následek lesklejší vzhled než u broušeného hliníku modelů ‌iPhone 15 Pro‌. Lesklý povrch by mohl vypadat mnohem více jako nerezová ocel, kterou Apple používal v předchozích letech, ale bude odolnější vůči škrábancům.

Budoucí 5G modem od Applu

Apple investuje miliardy dolarů do vývoje vlastního mobilního modemu, ale podle Marka Gurmana z Bloomberg nečekejte, že tento projekt přinese uživatelům okamžité zlepšení. V minulém týdnu ve svém newsletteru s názvem Power On Gurman vysvětlil, že na rozdíl od přechodu na čipy Apple silicon první vlastní modem společnosti nenabídne uživatelům žádné výrazné výhody. Lidé v Applu prý „uznávají, že zákazníky vlastně nezajímá, kdo vyrábí modem v jejich telefonu“ a „je těžké říct, jak velké výhody to bude mít v blízké době“. Apple místo toho sází na běh na dlouhou trať a doufá, že se jeho modem vyvine do pokročilejšího produktu, který by mohl nakonec změnit způsob, jak iPhone vypadá a funguje. V budoucnu plánuje Apple svůj modem design integrovat do nového bezdrátového čipu, který bude zpracovávat přístup k Wi-Fi a Bluetooth. To by mohlo vytvořit jedinou komponentu pro konektivitu, což by potenciálně zlepšilo spolehlivost a výdrž baterie. Existuje také možnost, že Apple by mohl jednoho dne vše toto integrovat do hlavního systému na čipu zařízení. To by mohlo dále snížit náklady a ušetřit místo uvnitř iPhonu, což by umožnilo více designových možností. Apple více než deset let používal modemy navržené společností Qualcomm, ale v roce 2018 přejel na vlastní návrh po právním sporu o licenční poplatky a patenty. Od té doby čelí problémům s výkonem a přehříváním a uvedení komponentu bylo odloženo až na příští rok. Jeho zavedení se očekává postupně, počínaje specializovanějšími zařízeními a rozšiřováním v průběhu několika let.

Tajuplný Apple robot

Tchajwanský deník United Daily News v průběhu uplynulého týdne uvedl, že se v globálním dodavatelském řetězci objevily zmínky o „tajemném stolním robotovi“ z dílny společnosti Apple. Apple podle všeho vybral společnost Hongzhun k tomu, aby ve vývoji tohoto budoucího zařízení hrála klíčovou roli. Konkrétně bude tento dodavatel zodpovědný za vývoj klíčových mechanických komponent a pouzder pro stolního robota. Jakmile se produkt přesune do sériové výroby, Hongzhun bude mít za úkol vyrábět mechanické díly ve velkém měřítku. Hongzhun je dceřinou společností Foxconn, dlouholetého výrobního partnera Apple. Na svém posledním valném shromáždění Hongzhun oznámila svůj záměr investovat do vznikajících technologií, jako je robotika a AI, což signalizuje odklon od tradičního zaměření na výrobu pouzder pro notebooky a herní konzole. Hongzhun má předchozí zkušenosti s montáží vlastního robota „FoxBot“ společnosti Foxconn. Jablečný robotický projekt, interně údajně označený jako J595, popisuje agentura Bloomberg jako stolní zařízení, které kombinuje displej podobný iPadu s robotickým ramenem. Je navržen tak, aby sloužil jako centrální rozbočovač v inteligentním domácím ekosystému Apple, integroval se s dalšími produkty a službami Apple jako Siri a běžel na variantě iPadOS. Mohlo by být představeno již v roce 2026 s odhadovanou cenou kolem 1000 dolarů.