První 5G modem Applu klepe na dveře, už se řeší jeho výroba

Jeden z klíčových projektů Applu posledních let stojí dle všeho na prahu dokončení. Vyplývá to alespoň z nových informací asijského portálu DigiTimes, podle kterého v současnosti Apple intenzivně jedná s dodavateli o výrobě jeho prvního 5G modemu. O tu se sice z velké části postará TSMC, některé úkony však zajistí jiní partneři a právě ty nyní Apple vybírá.

Zdroje DigiTimes tvrdí konkrétně to, že o spolupráci s Applem na výrobě 5G modemů je velký zájem, avšak on sám vidí jakožto potenciální partnery jen dvě společnosti – konkrétně ASE Technology a Amkor Technology. Obě totiž v minulosti spolupracovaly i s Qualcommem na výrobě jeho 5G modemů, takže mají na tomto poli neoddiskutovatelné zkušenosti, které se budou při výrobě řešení Applu zcela určitě hodit. Je nicméně otázkou, zda se s Applem dohodnou obě firmy, nebo získá lukrativní zakázku pouze jedna z nich. Vzhledem k dřívějším informacím se však jeví pravděpodobněji druhá varianta, jelikož s prvním 5G modemem od Applu se počítá zprvu jen do iPhonu SE 4.

Uniklá schémata iPhonů 15 (Pro) iphone15and15pro.png iphone15standardhero.png iPhone-15-Pro-Burgandy-Feature-2 iPhone-15-Pro-Burgandy-Feature iPhone-15-Cyan-and-Magenta-Feature-2 iphone 15 Plus 1.png iphone 15 Plus 2.png iphone 15 Plus 3.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 5.png iPhone 14 vs iPhone 15 iphone 15 Plus 4.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 6.png iphone 15 Plus 7.png Fotografie iPhone 15 PRo render iphone 15 Pro.jpg iPhone 15 PRo render.jpg iPhone 15 Pro.jpg Fotka iPhone 15 PRo.jpg Vstoupit do galerie

Obecně se předpokládá, že první verze 5G modemu Applu bude spíš jakýmsi low-end kouskem s nižšími rychlostmi a hlavně bez podpory rychlejšího 5G připojení mmWave. Kvůli tomu tak bude dávat smysl jen do levnějších produktů, u kterých uživatelé tak úplně neočekávají vrcholné 5G připojení. High-endové iPhony, potažmo iPady by se pak měly nasazení vlastního 5G modemu dočkat podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana v horizontu tří let. Apple má totiž z hlediska vývoje stále co dělat.