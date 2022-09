iPhony 14 (Pro) se v tichosti dočkaly výrazného zrychlení 5G

Mobilní sítě páté generace se ve světě pomalu ale jistě rozšiřují, díky čemuž se tak stávají pro čím dál tím větší množství uživatelů atraktivnější. Nelze se proto absolutně divit tomu, že na ně Apple u iPhonů 14 (Pro) nezapomněl a zapracoval na jejich dalším vylepšení. Co však překvapivé je, je fakt, že se o ní na Keynote absolutně nezmínil.

První rozborky novinek ukázaly to, že jsou iPhony 14 (Pro) osazeny datovými 5G modemy Qualcomm Snapdragon X65, které se oproti předešlé verzi X60 použité v iPhonech 13 (Pro) vyznačují vyšší rychlostí v kombinaci s nižší energetickou spotřebou. Právě vyšší rychlost pak potvrdily i první testy, ze kterých vyšlo to, že je 5G připojení iPhonů 14 (Pro) oproti “třináctkám” z loňského roku až o 38 % rychlejší, což v řeči čísel znamená vyšší Mb/s. Dalším pozitivním důsledkem nasazení novějšího 5G modemu je snížení latence u 5G připojení, díky čemuž se tak telefony rázem stávají ještě využitelnější pro sledování živých vysílání, hraní her a tak podobně.

Pokud tedy hojně využíváte 5G sítě, iPhony 14 Pro vás v tomto směru velmi potěší, jelikož vám z nich umožní vymáčknout ještě více. Na druhou stranu je třeba objektivně dodat, že ani rychlost 5G u iPhonů 13 (Pro) není vůbec marná a naprosté většině běžných uživatelů ve výsledku plně postačí. A není se čemu divit. Rychlosti, které 5G sítě nabízí, jsou totiž minimálně v kombinaci s mobilními zařízeními jen stěží využitelné. Uvidíme však za pár let, třeba se celkový pohled na ně změní.