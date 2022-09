Naše první dojmy z iPhonu 14 Pro: Nejzvláštnější iPhone za poslední roky

Již takřka tři hodiny si hraji s novým iPhonem 14 Pro, který se dostal počínaje dnešním ránem do prodeje. A jelikož jsem si za tu dobu zvládl již na telefon udělat alespoň prvotní obrázek, v následujících řádcích se vám pokusím vylíčit, co se mi v souvislosti s ním právě honí hlavou. Ještě jednou však opakuji, že se jedná jen o první dojmy z telefonu a nikoliv o recenzi, která by se zakládala na komplexnějším testování. Při čtení tohoto textu na to tedy prosím pamatujte a berte jej ideálně i s určitým odstupem. Leckdy se totiž stane, že na první pohled něco nedává smysl, ale na ty další je rázem daná věc mnohem smysluplnější.

Jak jsem již psal v unboxingu, pro letošek jsem sáhl po iPhonu 14 Pro ve variantě Space Black nebo chcete-li vesmírně černé, jelikož jsem chtěl po loňské alpsky modré u řady 13 Pro zase něco trochu konzervativnějšího. V minulosti jsem navíc miloval svůj černý iPhone 5 a když proto Apple letos ohlásil návrat černé, neváhal jsem. A musím říci, že v tomto směru jsem udělal dobře. Vesmírně černá totiž vypadá opravdu velmi dobře a jelikož je podstatně tmavší než dosavadní grafitová či vesmírně šedá, je do jisté míry neokoukaná. Bohužel, pokud chcete mít telefon čistý, bez krytu se ani letos neobejdete – jak ocelové hrany, tak skleněná záda jsou totiž jako již tradičně magnety na otisky prstů a všelijaké jiné nečistoty. Škoda.

Fotogalerie iPhone 14 Pro 1 iPhone 14 Pro 2 iPhone 14 Pro 3 iPhone 14 Pro 4 iPhone 14 Pro 5 iPhone 14 Pro 6 iPhone 14 Pro 7 iPhone 14 Pro 8 iPhone 14 Pro 9 iPhone 14 Pro 10 iPhone 14 Pro 11 iPhone 14 Pro 12 Vstoupit do galerie

Že se neobejdete bez krytu je “zajištěno” mimo jiné třeba i tím, že se zadní fotomodul telefonu oproti předešlé generaci opět zvětšil a to nikoliv jen do šířky a délky, ale i hloubky, takže vyčnívá zase o něco víc. Bez krytu tedy můžete zapomenout například na bezproblémové položení telefonu na záda či podobné kratochvíle, což je dle mého škoda. Přeci jen, prakticky každý kryt design telefonu do jisté míry kazí.

Když jsem telefon ponastavoval a zaktualizoval na nejnovější verzi iOS, zcela upřímně mě velmi mile překvapila jeho svižnost při bootování. Navýšení výkonu je minimálně zde znát víc než dost, jelikož zapnutí telefonu je letos skutečně otázkou několika málo vteřin, což je rozhodně super. Abych však byl upřímný, systém jako takový, spouštění aplikací a tak podobně na mě rychlejším dojmem nepůsobí. Totéž v bledě modrém pak mohu říci třeba i o rámečcích kolem displeje, které se sice měly mírně zúžit, avšak pocitově působí pořád jako ty z iPhonů 13 Pro. Vraťme se ale ještě na moment k výkonu, respektive pak procesoru. Apple se u nových iPhonů chlubil tím, že přepracoval jejich vnitřní design, což se mělo pozitivně podepsat právě na chlazení procesoru, respektive pak rozvodu odpadního tepla po telefonu. Jinými slovy, telefon se má méně zahřívat a díky tomu by měl procesor zvládnout běžet na maximální výkon delší dobu. Nicméně zatím musím říci, že zde zlepšení taktéž úplně nepociťuji. Jasně, telefon je zcela nový a probíhá v něm indexace obsahu a tak podobně, takže určité zahřátí lze chápat. Jelikož však toto zahřátí cítím prakticky od zapnutí doteď, jsem trochu na pochybách ohledně toho, zda se zde Applu skutečně podařilo zabodovat.

Naprostou většinu z vás zřejmě zajímá nejvíc to, jak působí Dynamic Island nebo chcete-li dynamický ostrov na někoho, kdo doposud využíval iPhony s výřezy. Abych byl upřímný, není to žádná sláva. Prvek je to sice možná na oko modernější než právě výřez, na druhou stranu mi ale minimálně u modelu 14 Pro připadá extrémně velký (pocitově větší než výřez v iPhonu 13 Pro), kvůli tomu dost rušivý a za dynamický bych jej taky zatím úplně neoznačoval. Ano, pár animací již zvládá, ale kvůli naprosté absenci podpory ze strany aplikací třetích stran je jeho využitelnost dost malá. Ano, maximalizace hudebního přehrávače z něj, hovoru či třeba animace Face ID vyjíždějící z něj vypadá opravdu působivě, pro mě osobně to ale nejsou tak úplně věci, které by mě přiměly přejít na novinku. A pokud jste alespoň doufali v to, že se ovládání iPhonu díky tomuto prvku zlepší, pak vás nejspíš taky zklamu – jelikož je Dynamic Island dost vysoko, při ovládání iPhonu jednou rukou je téměř bez šance na něj pohodlně dosáhnout. Z Dynamic Islandu má tedy zatím dost rozpačité pocity.

Co se týče fotoaparátu, zde zcela upřímně říkám, že právě ten je třeba otestovat co možná nejvíce a tudíž jsou následující řádky opravdu jen krátkým popisem toho, co mě zaujalo, respektive zklamalo. Když se Apple na Keynote chlubil tím, že širokoúhlý objektiv jeho iPhonu 14 Pro má rozlišení 48MPx, tak nějak jsem počítal s tím, že s ním půjde fotit do klasických formátů typu PNG či HEVC. Kolega Roman mi sice včera říkal, že se na internetu dočetl o tom, že je 48MPx rozlišení podporováno jen u ProRAW fotek, ale zcela upřímně řečeno mi tato věc připadala natolik šílená, že jsem mu tak úplně nevěřil. To jsem ale měl. Ve 48MPx totiž skutečně nejste schopni fotit jinak než při aktivním ProRAW. Proč mi to vadí? Hlavně proto, že fakt nepotřebuji fotit fotky s velikostí 50MB+, ale zároveň si říkám, že se vyšší rozlišení zkrátka občas hodit může. 48MPx fotoaparát je tedy jakýmsi kočkopsem, kdy sice hardware k dispozici je, ale software vás k němu nepustí v takové formě, v jaké bych si to já osobně přál a proto doufám, že co nevidět půjde ve 48MPx fotit do PNG přes aplikace třetích stran.

Poslední větší novinkou je Always-on displej, který se mi zatím dost líbí a věřím, že člověku dokáže život leckdy zpříjemnit. Problém je zde ale v tom, že Always-on v podání Applu je skoro až moc působivý na to, abych věřil tomu, že se příliš nepodepíše na výdrži baterie. Pokud se ale Applu skutečně povedlo to, že Always-on skoro “nežere”, pak budu z této novinky opravdu šťastný, protože ano, zde se bavíme skutečně o kroku vpřed.

Kdybych tedy měl v krátkosti předešlé řádky shrnout, řekl bych o iPhonu 14 Pro po pár hodinách testování, že se jedná o velmi zvláštní telefon, který má určitě nějaké klady, ale mě do očí bijí v tuto chvíli bohužel spíš zápory typu přespříliš výrazný Dynamic Island a tak podobně. Ale kdo ví, třeba si na telefon za pár dní zvyknu natolik, že tato negativa začnu vnímat pozitivně a jako celek mi 14 Pro začne dávat najednou mnohem větší smysl. A pokud ne, pořád se můžu vrátit na svůj starý 13 Pro Max.