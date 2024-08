Applu unikla část balení iPhonů 16 Pro! Potvrzuje zajímavou novinku

S blížícím se příchodem nových iPhonů 16 Pro se na světlo světa dostává čím dál tím víc informací, které tyto telefony s předstihem poodhalují. Se svou troškou do mlýna nyní přispěchal i spolehlivý leaker vystupující na čínské sociální síti Weibo, který na ní sdílel část balení iPhonu 16 Pro potvrzující již dřívější informace o tom, že je má Apple v plánu vyrábět minimálně částečně v Indii a nikoliv jen v Číně.

Fotogalerie iphone-16-pro-india-packaging GVGBsIDaEAIIqV1 Vpravo nová barevná varianta iPhone 16 Pro iphone 16 pro colors iphone 16 colors iphone 16 and iphone 16 pro colors iphone 16 colors iPhone 16 Pro colors Vstoupit do galerie

S informacemi o výrobě iPhonů 16 Pro v Indii přišel již před nějakým časem Bloomberg, jehož slova nyní potvrdila samolepka, kterou Apple používá coby „pečeť“ na nových krabičkách iPhonů. Na té je napsáno, že je daný iPhone 16 Pro sice stále „Designed by Apple in California“, avšak nově „Assembled in India“. Jedná se tedy o další důkaz toho, že Apple poté, co mu pandemie COVID-19 zavřela v Číně fabriky na výrobu iPhonů, usiluje o maximální možnou diverzifikaci dodavatelského řetězce právě s cílem případné budoucí problémy lépe překonat tím, že bude jeho dodavatelský řetězec fungovat napříč několika zeměmi. Z uživatelského hlediska se ale samozřejmě nic nemění – kvalita iPhonů totiž musí i nadále odpovídat přísným standardům Applu.